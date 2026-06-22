Radovani o Starmerovoj ostavci: "Nakon Brexita sve se promijenilo. Sustav je labilan, političare se drugačije gleda"

"On nije uništio britansku ekonomiju preko noći kao što je to zamalo uspjelo Liz Truss niti je imao ijedan pad moralnog autoriteta kakav je doživio Boris Johnson svojim slavljima u vrijeme pandemije koronavirusa ili James Cameron koji je izveo Veliku Britaniju iz Europske unije. Naprosto se radi o cijelom nizu sitnih propusta u tome kako je Starmer vodio državu. Gospodarska situacija se jako sporo popravlja, ali se ipak lagano popravlja. Problemi s imgracijom isto. S rekordnih 900 tisuća imigranata u vrijeme Johnsona, brojka je pala na 180 tisuća. No postoji veliko neraspoloženje u zemlji spram svakog premijera i pomalo me strah da će i Burnham, ako postane premijer, proći kroz isto takvo nezadovoljstvo javnosti. Situacija je jako nenaklonjena svakom političaru koji dođe", rastumačio je Radovani.