ANALIZA U STUDIJU UŽIVO
Radovani o Starmerovoj ostavci: "Nakon Brexita sve se promijenilo. Sustav je labilan, političare se drugačije gleda"
U ponedjeljak je britanski premijer Keir Starmer najavio je ostavku na tu dužnost, a time ujedno i na dužnost predsjednika Laburističke stranke.
Tomu je prethodila izborna pobjeda njegovog stranačkog suparnika Andyja Burnhama, donedavnog gradonačelnika Manchestera, u svome izbornom okrugu čime je otvoren put za smjenu Keira Starmera u Laburističkoj stranci i na čelu vlade koju je vodio dvije godine. Burnham je sada favorit za obje te dužnosti, a tranzicija na čelu stranke i vlade trebala bi biti provedena do rujna kada se tamošnji parlament sastaje nakon ljetne stanke.
"Starmerova popularnost je rekordno brzo pala"
O tim turbulentnim zbivanjima u Velikoj Britaniji u Studiju uživo N1 Hanan Nanić razgovarala je s Tinom Radovanijem, političkim analitičarom i dugogodišnjim višim stručnjakom za strategiju na britanskom javnom servisu BBC.
"Starmerova popularnost je rekordno brzo pala i već od lokalnih izbora prošle godine počelo se nagađati kako bi bilo bolje da stranku vodi netko drugi u opće izbore. Već tada je Burnham počeo voditi svoju kampanju", kazao je Radovani u uvodu.
Dodao je kako je već neko vrijeme bilo jasno kako je u pitanju samo modalitet Starmerova odlaska, a nedavna Burnhamova velika pobjeda to je dovela do gotovog čina.
"Uskoro počinje ljetna pauza u britanskom parlamentu i vrijeme kada se stranke okreću same sebi, a parlamentarna sezona počinje stranačkim kongresima u rujnu."
Veliko nezadovoljstvo svakim premijerom
Na pitanje Hanan Nanić čime su članovi i birači laburista bili nezadovoljni kod Starmera, Radovani je ustvrdio kako je najtragičnije po njega što ne postoji niti jedan veliki gaf ili propust koji je napravio.
"On nije uništio britansku ekonomiju preko noći kao što je to zamalo uspjelo Liz Truss niti je imao ijedan pad moralnog autoriteta kakav je doživio Boris Johnson svojim slavljima u vrijeme pandemije koronavirusa ili James Cameron koji je izveo Veliku Britaniju iz Europske unije. Naprosto se radi o cijelom nizu sitnih propusta u tome kako je Starmer vodio državu. Gospodarska situacija se jako sporo popravlja, ali se ipak lagano popravlja. Problemi s imgracijom isto. S rekordnih 900 tisuća imigranata u vrijeme Johnsona, brojka je pala na 180 tisuća. No postoji veliko neraspoloženje u zemlji spram svakog premijera i pomalo me strah da će i Burnham, ako postane premijer, proći kroz isto takvo nezadovoljstvo javnosti. Situacija je jako nenaklonjena svakom političaru koji dođe", rastumačio je Radovani.
"Burnham dolazi iz mekog lijevog krila stranke"
Za Burnhama je kazao da dolazi iz "mekog lijevog krila Laburističke stranke" koja je uvijek imala otklone od Amerike i bila neusporedivo rezerviranija u podršci Americi. No Radovani ne vjeruje u neke velike zaokrete u britanskoj vanjskoj politici jer su, kaže, njeni interesi vječni.
"Možda bi se moglo dogoditi da baš zbog načina na koji su Zeleni odnosili glasove Laburistima na izborima, jedno od najvećih pitanja bude palestinsko pitanje na kojemu su gubili glasove pogotovo kod mlade urbane populacije. Trebat će vidjeti kako će Burnham probati balansirati politiku spram Izraela kako bi eventualno vratio glasače natrag od zelenih kao preduvjet za pobjedu na općim izborima. Sitni pomaci unutar izbornih jedinca mogli bi prevagnuti oko pobjednika na tim izborima, a palestinsko bi pitanje moglo biti jedno od ključnih, naravno uz ona ekonomska."
Turbulencije traju od Brexita
Burnham je od danas i službeno član parlamenta pa time može krenuti i u službeno prikupljanje potpisa za svoju kandidaturu među laburističkim zastupnicima.
"Svaki zastupnik koji dobije 81 potpis od svojih stranačkih kolega automatski ulazi u natjecanje pa onda stranka i sindikati tijekom ljeta odlučuju tko će postati novi čelnik", pojasnio je Radovani.
Objašnjavajući političku situaciju u Velikoj Britaniji, turbulentnu još od vremena Brexita i činjenicu da je Starmer bio već peti premijer u proteklih deset godina - isto toliko ih se prethodno promijenilo u 36 godina - Radovani je istaknuo kako je Brexit poremetio klasična ideološka opredjeljenja mnogih građana podijelivši ih dijagonalno oko pitanja suvereniteta.
"Time su se počela pojačavati i pitanja nacionalnog identiteta, kulturnih vrijednosti i vrijednosnih orijentacija. Dobilo se mnoštvo različitih kutova iz kojih se počela gledati politika i njena uspješnost. Britanski politički sustav iz niza razloga postao je labilan pa u tome leži i odgovor zašto je zemlja promijenila toliko puno premijera u relativno kratkom vremenu", kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare