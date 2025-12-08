UZ OBJAVU AMERIČKE STRATEGIJE
Rakić o odnosu SAD-a i Europe: "Posve nova faza, a ulozi su grozni"
Objava Strategije nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država izazvala je popriličnu nevjericu u Europi, otprilike kao i govor američkog potpredsjednika JD Vancea na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti u veljači ove godine, što je, na neki način, prethodilo ovom dokumentu.
JD Vance je tada u Münchenu oštro kritizirao Europu i njen, kako je rekao, uzmak od temeljnih vrijednosti koje dijeli s SAD-om. Usto je poručio kako je "novi šerif u gradu", odnosno u Washingtonu.
Ono što je Vance zimus ukratko naznačio, sada objavljena Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a sasvim jasno iznosi, nagoviještajući dramatičan zaokret američkog odnosa spram EU. U tom dokumentu Europi se spočitava kočenje mirovnog procesa u Ukrajini te joj se predviđa civilizacijsko nestajanje u idućih dvadesetak godina. S druge strane, Rusija praktički figurira kao partner SAD-u poželjniji od Europe.
"Ovo je pritisak na EU, ali i Zelenskog"
U tom se dokumentu kao mnogo veći problemi EU-a od ekonomksog pada u proetklih tridesetak godina ističu potkopavanja političkih sloboda i suvereniteta, zatim migracijska politika "koja transformira kontinent i stvara sukobe", također i "cenzura slobode govora i suzbijanje političke oporbe, smanjenje nataliteta te gubitak nacionalnih identiteta i samopouzdanja".
"Želimo da Europa ostane europska, da povrati svoje civilizacijsko samopouzdanje i da napusti svoj neuspjeli fokus na regulatorno gušenje. Taj nedostatak samopouzdanja najočitiji je u odnosu Europe s Rusijom", piše u dijelu posvećenom Europi u američkoj Strategiji nacionalne sigurnosti.
Očito je da su američko-europski odnos na najvećoj kušnji do sada.
"To je apsolutno pritisak na EU, ali prije svega pritisak na Volodimira Zelenskog da pristane na uvjete nacrta mirovnog sporazuma jer se sugerira da se više neće moći previše oslanjati na EU budući da je sad Amerika ta koja vodi glavnu riječ u svemu. I Rusija, s druge strane", kaže novinarka i vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.
"Sve što Rusija radi Trump prihvaća sa smiješkom"
"Već sama činjenica da Europa, odnosno NATO, prikuplja sredstva za pomoć Ukrajini u naoružanju i onda tim sredstvima kupuje oružje od Amerikanaca pa ga šalje u Ukrajinu, jasno govori da tu profitira SAD. On ne daje ništa od tih sredstava, nego daje Europa, a Amerikanci pojačavaju proizvodnju", dodala je Rakić.
Osim toga, Rakić smatra da je u slučaju američkog predsjednika Donalda Trumpa teško govoriti o strategiji.
"Njegova strategija je 'svaki dan za svaki dan' i on može već sutra to izmijeniti ovisno o tome kako će mu dan svanuti i kako će mu se sviđati potez neke članice EU-a, a za razliku od Rusije. Štogod Rusija radila, on to prihvati sa smiješkom", kaže.
Europa se naoružava, odnos s SAD hladan
No daleko od toga da ovaj američki dokument ne detektira neke velike i osjetljive probleme Europske unije.
"Najveći problem EU-a je što od samog početka nije uspjela doći do zajedničkog stava o vanjskoj i sigurnosnoj politici. Da to postoji, drugačije bi se razvijali odnosi unutar nje, a i s SAD-om. Kad gledate ovu silnu kupovinu oružja koja traje - svaka zemlja nabavlja ne znam što sve ne - i u tome nema zajedničkog sustava. Ako postoji EU koja izdvaja golema sredstva za Ukrajinu i usto pristaje na izdvajanje od 5 posto u NATO-u, onda bi morao postojati dogovor između zemalja članica što će koja kupovati od naoružanja i na koji način. Ovako svi kupuju na sve strane, uključujući i nas, crpeći svoje budžete i svako u opasnoj situaciji vuče na svoju stranu. A odnos s Amerikom je hladan", kaže Rakić.
Ona smatra da u SAD-u nema suglasja oko Trumpove vanjske politike, odnosa prema Europi, a naročito prema Rusiji.
"Amerikanci, a prije svega republikanci, pušu i na hladno kada je Rusija u pitanju. Apsolutno sam uvjerena da svi u Kongresu ne misle jednako kao predsjednik, samo što je on taj koji donosi odluku. A odluke donesi kao dekretom, mimo Kongresa. Stoga se on i neće pozivati na Kongres, nego na javno mnijenje tvrdeći da rat u Ukrajini "nije naš rat" . A s Rusima će lako postići dogovor jer se radi o interesu i profitima. Uostalom, već je i Vladimir Putin spomenuo zajedničku suradnju na Arktiku i u Sibiru. Što će vam više."
"Tko će vraćati kredit ako se postigne mir?"
Rakić ističe da je potencijalni problem i zamrznuta ruska imovina koju Europska komisija želi iskoristiti kao "reparacijski kredit" Ukrajini.
"Veći dio te ruske imovine (oko 194 milijarde eura, nap.a.) nalazi se u Bruxellesu i posve razumijem belgijskog premijera kada pita što će biti ako se potpiše mirovini sporazum, a kredit bude dan Ukrajini. Tko će ga vraćati? Amerikanci sigurno neće, a to su strašno velika sredstva da padnu na teret jedne države. Tu i EU puše na hladno pa neki bi, a neki ne bi", dodaje.
Sve u svemu, odnos SAD-a i EU-a ušao je u vrlo neizvjesno razdoblje.
"To je posve nova faza odnosa, a ulozi su grozni, uključujući ljudske živote i razaranja te u krajnjoj liniji, opću militarizaciju Europe", zaključuje Rakić.
