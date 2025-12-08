Rakić o odnosu SAD-a i Europe: "Posve nova faza, a ulozi su grozni"

"Najveći problem EU-a je što od samog početka nije uspjela doći do zajedničkog stava o vanjskoj i sigurnosnoj politici. Da to postoji, drugačije bi se razvijali odnosi unutar nje, a i s SAD-om. Kad gledate ovu silnu kupovinu oružja koja traje - svaka zemlja nabavlja ne znam što sve ne - i u tome nema zajedničkog sustava. Ako postoji EU koja izdvaja golema sredstva za Ukrajinu i usto pristaje na izdvajanje od 5 posto u NATO-u, onda bi morao postojati dogovor između zemalja članica što će koja kupovati od naoružanja i na koji način. Ovako svi kupuju na sve strane, uključujući i nas, crpeći svoje budžete i svako u opasnoj situaciji vuče na svoju stranu. A odnos s Amerikom je hladan", kaže Rakić.