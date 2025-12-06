Kallas nakon oštrih europskih reakcija: "SAD je i dalje najveći saveznik EU-a"

JOHN THYS / AFP

Šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kallas izjavila je u subotu da su Sjedinjene Države i dalje najveći saveznik Europe, nakon što je Trumpova vlada u važnom strateškom dokumentu navela da se Europa suočava s "civilizacijskim brisanjem" i da bi jednog dana mogla izgubiti status pouzdanog saveznika.

Nova američka Strategija nacionalne sigurnosti, objavljena na web stranici Bijele kuće u noći na petak, kritizirala je Europsku uniju kao antidemokratsku, a Europu kao kontinent kojem nedostaje samopouzdanja.

Cilj SAD-a trebao bi biti "pomoći Europi da ispravi svoju trenutačnu putanju", navodi se u dokumentu.

"Puno je tamo kritika, ali mislim da su neke od njih i istinite, ako pogledate Europu, ona jest podcijenila vlastitu moć prema Rusiji", rekla je Kaja Kallas na panelu na Doha Forumu u Kataru.

"Trebali bismo biti samopouzdaniji", rekla je, dodajući da je "SAD i dalje naš najveći saveznik".

„Mislim da se nismo uvijek slagali oko nekih tema, ali smatram da je opći princip i dalje tu. Mi smo najveći saveznici i trebali bismo se držati zajedno“, zaključila je Kallas.