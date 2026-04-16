Raste broj stanova u dugoročnom najmu, ali cijena najma — još brže
U Zagrebu je trenutno aktivno više od 5.000 stanova za najam, dok je u Primorju dostupno oko 3.800. U tom kontekstu, ovih 960 novih jedinica na razini države ostaje kap u moru
Prošle je godine došlo do naglog porasta broja prijavljenih ugovora o dugoročnom najmu kao i poreznih obveznika koji dugoročno iznajmljuju nekretnine, a ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da je to rezultat uvođenja poreza na nekretnine, koji je lani stupio na snagu, piše Novi list.
Prema podacima Ministarstva graditeljstva, u 2025. izdano je više od 239 tisuća rješenja o utvrđenom porezu na dohodak od imovine s osnove najma stambenog prostora, dok je u godini prije izdano više od 164 tisuće takvih rješenja.
Sve više ugovora
Porast je posebno vidljiv u odnosu na 2021. kada je izdano oko 104 i pol tisuće rješenja Porezne uprave, odnosno broj im se u odnosu na lani više nego udvostručio, kao i poreznih obveznika koji prijavljuju podstanare, odnosno plaćaju porez, kojih je 2021. bilo 65.346, a prošle godine čak 113.889 (broj izdanih rješenja daleko je veći od broja poreznih obveznika jer pojedini vlasnici nekretninu u jednoj godini iznajme više puta ili imaju više nekretnina koje iznajmljuju).
"Iz prezentiranih podataka Ministarstva graditeljstva jasno je vidljiv značajan pomak u broju prijavljenih najmova, što smatram izrazito pozitivnim trendom", kaže dugogodišnji analitičar nekretninskog tržišta i vlasnik agencije Imperium Immobiliare Filip Brkan i dodaje da takav razvoj situacije donosi veću razinu pravne sigurnosti kako za najmoprimce, tako i za najmodavce.
Nije tajna da je do prije relativno kratkog vremena velik dio tržišta funkcionirao bez formalnih ugovora, podsjeća Brkan, što je obje strane stavljalo u poziciju pravne nesigurnosti i neizvjesnosti. Uvođenjem poreza na prazne nekretnine očito je došlo do snažnijeg poticaja za formalizaciju najamnih odnosa, što u praksi znači transparentnije tržište, jasnije definirane odnose i veću zaštitu svih uključenih, navodi Brkan i ističe da je riječ o potezu koji donosi korist i najmoprimcima i najmodavcima, realno, situacija u kojoj obje strane dobivaju.
No, unatoč većem broju dugoročnih iznajmljivača, cijene najma stanova u prošloj su godini nastavile rasti, a i početkom ove. Konkretno, kada gledamo prvi kvartal 2025. i prvi kvartal 2026. godine može se reći da su u prosjeku cijene najma porasle za 8 posto, napominje Brkan. Međutim, rast cijena najma je ipak malo usporio jer su cijene u prvom kvartalu prošle godine u odnosu na 2024. bile u prosjeku veće za čak 13,1 posto. Na razini cijele prošle godine, cijene najma u Primorsko-goranskoj županiji porasle su pak za prosječnih 7 posto u odnosu na 2024.
Pada neće biti
"Ako govorimo o dugoročnom utjecaju na cijene, realno je očekivati da do njihovog pada neće doći. Tržišta nekretnina prate šire ekonomske trendove, a oni su dugoročno usmjereni prema rastu. Ono na što se može ciljati jest usporavanje tog rasta", poručuje Brkan.
"Ako uzmemo konkretne brojke s tržišta, u Zagrebu je trenutno aktivno više od 5.000 stanova za najam, dok je u Primorsko-goranskoj županiji dostupno oko 3.800. U tom kontekstu, ovih 960 jedinica raspoređenih na razini države ostaje kap u moru. Takav volumen ne može značajnije utjecati na formiranje cijena, koje su i dalje primarno određene kroničnim manjkom kvalitetne ponude u urbanim sredinama.
