Raukar iz Možemo: Smjena ministra Banožića je trebala doći mnogo ranije

Saborska zastupnica Možemo! Urša Raukar rekla je u nedjelju da se Možemo slaže sa smjenom ministra obrane Maria Banožića, ali drži da je ta smjena trebala doći mnogo ranije po svim parametrima djelovanja bivšeg ministra.

Raukar je izrazila duboku sućut obitelji poginulog u nesreći te zaželjela dobar i brz oporavak bivšem ministru.

“Što to znači za HDZ? Sasvim sigurno to nije ugodno za njih, ali ukazuje da je ta promptna odluka premijera, koji inače nije sklon takvim odlukama, trebala čim prije sanirati posljedice takvog događaja”, rekla je zastupnica na konferenciji za novinare, upitana što Banožićeva smjena znači za HDZ pred izbore, s obzirom da je on bio jedini ministar iz “slavonske kvote”.

Upitana ukazuje li brza odluka premijera na to da on ima neke informacije koje javnost nema, Raukar je rekla da ne može odgovoriti. “Postoje razno-razni načini interpretacije takve odluke ali nemaju nikakvih činjenica i do kraja rasvijetljene sve okolnosti te nesreće”, dodala je.

Raukar i županijska vijećnica Primorsko-goranske županije Morena Lekan su izvijestile kako je nakon peticije za spas planinarskih domova, zahvaljujući pritisku struke, građana i politike, Vlada izmijenila sporni članak 16. zakonskog prijedloga o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu države.

“Jako smo ponosni da možemo objaviti kako smo u suradnji s građanima, kao što smo obranili plaže, obranili i naše planinarske domove i kuće i pomogli smo Vladi da pronađe kompas u toj temi”, istaknula je Raukar.

Rekla je da je glavni problem bio potpuno nerazumijevanje cilja i svrhe planinarske infrastrukture koja prije svega znači sigurnost u planinama a nikako komercijalizaciju. Sporni članak zakona je predviđao da se daju na upravljanje ili ustanovama nacionalnih parkova ili parkova prirode, ako se nalaze na njihovom terenu, a ako ne, onda županijama. Međutim, oni se oko održavanja planinarske infrastrukture nisu nikada brinuli, a veliki problem je bio i da se uopće nisu konzultirali Hrvatski planinarski savez i planinarska društva, rekla je Raukar.

Lekan je rekla da je i dalje u prijedlogu zakona problematičan cijeli financijski aspekt.

