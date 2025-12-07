Razbojnik hara Trešnjevkom: U pola sata napao dvojicu muškaraca, uzeo im novac i bicikle

Na Trešnjevci je jučer oko 16:30 došlo do dva razbojništva u kratkom vremenskom razmaku. Na Prilazu Grge Antunca nepoznati je počinitelj na ulici fizički napao 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Hrvatskoj te mu otuđio novac i električni bicikl, stoji u priopćenju zagrebačke policije.