Razbojnik hara Trešnjevkom: U pola sata napao dvojicu muškaraca, uzeo im novac i bicikle

N1 Info
07. pro. 2025. 10:25
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Visina materijalne štete za sada nije utvrđena, a policija provodi kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinitelja.

Na Trešnjevci je jučer oko 16:30 došlo do dva razbojništva u kratkom vremenskom razmaku. Na Prilazu Grge Antunca nepoznati je počinitelj na ulici fizički napao 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Hrvatskoj te mu otuđio novac i električni bicikl, stoji u priopćenju zagrebačke policije.

Nedugo potom, u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića, isti je napadač fizički napao još jednog 31-godišnjeg stranog državljana, također s reguliranim boravkom, i ukrao mu električni bicikl. Nakon toga se udaljio s mjesta događaja.

