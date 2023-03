Novi zakon predlaže razvod braka u svega par minuta, ali samo pod ovim uvjetima

Podijeli :

Dubravka Petric/PIXSELL

Razvod braka kod javnog bilježnika - samo je jedna od promjena koju donosi novi zakon o izvanparničnim postupcima. Za partnere će to značiti razvod u par minuta, ali neće svi imati mogućnost za takvo ekspresno razvrgavanje braka.

A sada će ići još brže, jer će se po novom Zakonu o izvanparničnom postupku, partneri koji nemaju nerazriješenih pitanja moći razvesti kod javnog bilježnika. To je svega par minuta posla.

“Ne bih rekla da je riječ o nekakvoj velikoj promjeni, jer se radi isključivo o sporazumnom razvodu braka. Znači, do sada je sporazumni razvod bez djece, moram to reći, išao… vrlo jednostavan je postupak i prilično brzo, jer se predaje podnesak sporazumni sudu i sud temeljem toga bez ikakve rasprave može donijeti presudu”, objašnjava odvjetnica Vladimira Hebrang.

Građani misle da je odluka dobra.

“Tu se radi samo o razvodu braka, ljudi su se dogovorili, idu se razvesti i to je to, a ako se za neko vrijeme predomisle, mogu se ponovno vjenčati”, smatra Vladimir.

“Slobodno neka odu, ako dođe jeftinije, znači da ne opterećuju sud… dođite, potpišite, štambilj, okej, svatko na svoju stranu, bez vrijeđanja i to je to”, dodaje Filip.

Partneri će ovako moći i uštedjeti, jer nema potrebe za angažiranjem odvjetnika koji ih je do sada vodio kroz sudski postupak. Pa tako sada razvod braka, kaže odvjetnica Hebrang, ne bi trebao biti skuplji od sudske pristojbe koja se do sada plaćala između 200 i 300 kuna.

Vladajući kažu kako se ovako rasterećuju sudovi, ali odvjetnica Hebrang ne misli tako. “Meni se čini da je to više ovako malo marketinški da se prezentira da se nešto radi i da se sudovi rasterećuju, evo to je nekakvo moje osobno mišljenje, ali u stvarnosti to apsolutno ne znači ništa”, objašnjava.

Za velik dio oporbe mogućnost razvoda kod javnog bilježnika dobro je došla, no ne slažu se s drugim izmjenama istog zakona.

“Ali je li baš nužno prebaciti im niz drugih stvari koje se mogu rješavati bilo ugovorom ili u sudskom postupku?!”, pita se predsjednik SDP-a, Peđa Grbin.

“To će voditi javni bilježnici, a tko su javni bilježnici i kako se oni imenuju? Tko imenuje javne bilježnike? Ministar pravosuđa”, dodaje Sandra Benčić iz Možemo!.

“Sad pazite što je tu – uređenje međe, razvrgnuće vlasništva, razvod braka, meni se to nekako ne čine kao nekakvi sporazumni postupci, dapače, vrlo je tanka linija u tim postupcima da oni od sporazumnog pređu u konfliktne”, smatra Vesna Vučemilović iz Suverenista.

A o konfliktnim razvodima, kao i onima u kojima partneri imaju djecu, i dalje će se odlučivati na sudu.

