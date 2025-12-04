"Ćirilica je pismo jedne naše nacionalne manjine. Civilizacijski je doseg znati i ćirilicu i latinicu, možda i neko arapsko pismo koji bi nam pomoglo da spoznamo druge, a ne samo sebe, iako je pitanje spoznajemo li i sami sebe. Napišite na ćirilicu što god, ako ne ide protiv ustavnog poretka. Besmislena je izjava, mislim da je došla iz redova Domovinskog pokreta, da je je zvijezda petokraka napadala Hrvatsku. Napadala je JNA kojom je upravljao Milošević, dobrovoljci iz Srbije koji su predstavljali kao četnici. Ne petokraka nego ljudi kojima je upravljao jedan političar."