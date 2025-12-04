POLITIČKI ANALITIČAR
Rimac: Civilizacijski je doseg znati i ćirilicu i latinicu, možda i neko arapsko pismo
Profesor i politički analitičar Ivan Rimac gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o aktualnostima.
Ivan Rimac komentirao je događaje koji od koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu tresu Hrvatsku: "To je počelo malo ranije, u pripremi lokalnih izbora, kao pritisak na gradonačelnika Tomislava Tomaševića kojem se pokušalo imputirati da je krajnji ljevičar. Nametanje Thompsonovog koncerta u Zagrebu bio je pritisak u kojem su HDZ i Andrej Plenković htjeli dobiti više pažnje i prostora za pobjedu na lokalnim izborima."
"Ono što je nekada bio komunizam je potpuno nestalo"
"Zastrašujuće je neznanje političkog prostora i pokreta. Komunizam je bankrotirao 1989. Ako govorimo o komunističkoj ideologiji, to se donekle zadržalo u Sjevernoj Koreji i Kini. Ono što je nekada bio komunizam je potpuno nestalo. Ako danas govorimo o lijevim idejama to je u zapadnom svijetu povezano s liberalizmom, promocijom individualnih prava i individualne slobode", dodao je.
"Ne vidim razlog da danas toliko strepimo nad onim što smo u ratu dobili"
"U našem političkom govoru ekstremna ljevica je pokušaj da se nekoga etiketira da je za Jugoslaviju, za Srbiju i da zagovara ideje koje smo mi u ratu pobijedili u 90-ima. Ne vidim razlog da danas toliko strepimo nad onim što smo u ratu dobili. Mi smo vojno porazili Miloševićev režim koji nije bio komunistički, bez obzira na to što su nosili petokrake, bilo je onih koji su nosili crne šubare pa su haračili po Hrvatskoj", ističe Rimac.
Profesor se osvrnuo i na prosvjedne marševe protiv fašizma, ali i na reakcije političara: "Božinović je rekao jednu pametnu izjavu 'ne zanima me je li nešto napisano na ćirilici nego što je napisano'.
"Zvijezda petokraka nije napadala Hrvatsku"
"Ćirilica je pismo jedne naše nacionalne manjine. Civilizacijski je doseg znati i ćirilicu i latinicu, možda i neko arapsko pismo koji bi nam pomoglo da spoznamo druge, a ne samo sebe, iako je pitanje spoznajemo li i sami sebe. Napišite na ćirilicu što god, ako ne ide protiv ustavnog poretka. Besmislena je izjava, mislim da je došla iz redova Domovinskog pokreta, da je je zvijezda petokraka napadala Hrvatsku. Napadala je JNA kojom je upravljao Milošević, dobrovoljci iz Srbije koji su predstavljali kao četnici. Ne petokraka nego ljudi kojima je upravljao jedan političar."
"Povećava se razina nasilja u društvu"
"Povećava se razina nasilja u društvu kroz zabrane određenih događaja koji nisu svi bili iz kuhinje srpskog nacionalizma, kako su se te skupine izjašnjavale, nego su išli i protiv liberalnih kulturnih događaja. Zabrinjavajuće je da politika to relativizira te smatra da je to normalno, dopustivo i poželjno. Ljudi su nezadovoljni i nemamo jasnu perspektivu. Imamo problem iseljavanja mladih ljudi, a bez obzira na sve pokušaje države da nađe neki model kako bi vratili te ljude, to se nije dogodilo. Ne nudi im se promjena uvjeta zbog kojih su otišli", govori.
Rimac je komentirao europske projekte i raspolaganje Vlade europskim novcima i naveo da tu postoje dva problema: "Jedno je što Vlada odlučuje po svom nahođenju u što će investirati novce. Drugo po svom verbalnom ponašanju u medijima i Saboru toliko su ogadili ljudima politiku da ih više ne žele slušati. Već smo navikli na afere i korupciju, ostao je samo problem zašto neki procesi traju godinama ili se te ljude rehabilitira zato što još nisu osuđeni. Ono što Vlada napravi dobro s europskim novcem može biti primijećeno kada se završi i onda ljudi mogu vidjeti benefite."
