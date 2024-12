Rimac: “Plenković je u kampanji nastupao više od Primorca i umanjio mu vrijednost”

Podijeli :

U izbornoj noći prve privremene rezultate izbora za predsjednika Republike, koje je nakon 20 sati objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP), na N1 je komentirao i politički analitičar Ivan Rimac.

Prema prvim privremenim rezultatima izbora koje je objavio DIP nakon obrađenih više od 70 posto biračkih mjesta, kandidat SDP-a Zoran Milanović dobio je 49,99 posto glasova, a kandidat HDZ-a Dragan Primorac 21,20 posto.

Treća je nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić s oko 8 posto glasova, a četvrta kandidatkinja Možemo Ivana Kekin s više od 7,50 posto. Ostalih četvero kandidata osvojilo je manje od 5 posto glasova: Tomislav Jonjić, Miro Bulj, Branka Lozo te Niko Tokić Kartelo (0,85 posto).

“Na jedno spominjanje Primorca, pet-šest Milanovića”

Ivan Rimac se najprije osvrnuo na izjavu potpredsjednika HDZ-a Davora Božinovića da Primorčeve poruke nisu doprle do dovoljno birača.

“Ne bih rekao da nisu. Ako je netko imao aktivnu kampanju i stalno bio u medijima, onda su to svakako HDZ i Primorac. Međutim, više od njega u kampanji je bio Andrej Plenković, od predaje potpisa pa do same kampanje u kojoj je više nastupao od samog kandidata. Time je umanjio samu vrijednost kandidata”, kazao je Rimac.

Na jedno spominjanje Primorca u njegovoj kamanji, pet-šest puta bi se spominjao Milanović – dodao je Rimac.

