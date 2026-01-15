Rusija optužuje NATO za militarizaciju Grenlanda: "Ovo otkriva umjetnu histeriju"

Američki predsjednik želi taj arktički teritorij, pod danskom krunom, u sastavu SAD-a. Sjedinjenim Državama Grenland treba iz razloga "nacionalne sigurnosti", naglašava Donald Trump, posebno kako bi se obuzdao napredak Rusije i Kine na Arktiku, te ne isključuje upotrebu sile za njegovo zauzimanje.