FOTO / Pogledajte kako danas izgleda Kino Tuškanac, objavljeni novi detalji

Josip Regovic/PIXSELL

Policija i vatrogasci oglasili su se o požaru koji je sinoć izbio u prostorima Kina Tuškanac.

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"Jučer, 23. rujna oko 21.15 sati u Centru u Ulici Tuškanac, iz za sad neutvrđenog razloga izbio je požar objekta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Požar su ugasili vatrogasci pri čemu nije bilo ozlijeđenih osoba. Visina materijalne štete nije utvrđena te slijedi očevid, objavila je zagrebačka policija.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih kazao je da je u prizemlju objekta gorjelo je oko 25 četvornih metara raznog otpada.

Vatrogasci su ugasili požar, pregledali objekt termokamerom te razdimili kinodvoranu i preostale prostorije.

Pogledajte kako zgrada izgleda dan nakon požara:

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