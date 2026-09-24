Oglas

noćni požar

FOTO / Pogledajte kako danas izgleda Kino Tuškanac, objavljeni novi detalji

author
N1 Info
|
24. ruj. 2026. 16:10
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
24.09.2026., Zagreb - Kino Tuskanac Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Policija i vatrogasci oglasili su se o požaru koji je sinoć izbio u prostorima Kina Tuškanac.

Oglas

"Jučer, 23. rujna oko 21.15 sati u Centru u Ulici Tuškanac, iz za sad neutvrđenog razloga izbio je požar objekta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Požar su ugasili vatrogasci pri čemu nije bilo ozlijeđenih osoba. Visina materijalne štete nije utvrđena te slijedi očevid, objavila je zagrebačka policija.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih kazao je da je u prizemlju objekta gorjelo je oko 25 četvornih metara raznog otpada.

Vatrogasci su ugasili požar, pregledali objekt termokamerom te razdimili kinodvoranu i preostale prostorije.

Pogledajte kako zgrada izgleda dan nakon požara:

24.09.2026., Zagreb - Kino Tuskanac Photo: Josip Regovic/PIXSELL
24.09.2026., Zagreb - Kino Tuskanac Photo: Josip Regovic/PIXSELL
24.09.2026., Zagreb - Kino Tuskanac Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Pogledajte Galeriju

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kino tuškanac požar požar u zagrebu vatrogasci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ