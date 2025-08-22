Rusija ponovno provodi vojne vježbe u Baltičkom moru

Ruske snage provode vojne vježbe u Baltičkom moru, uključujući i odbijanje podvodnog napada, priopćilo je u petak rusko ministarstvo obrane.
Jedinice ronioca "prikazale su vještine u otkrivanju i hvatanju skupine podvodnih sabotera, krištenju FPV-a dronova za uništavanje plovila bez posade simuliranog neprijatelja", dodaje se u priopćenju.
FPV dron (First Person View dron) je bespilotna letjelica koja pilotu omogućuje prikaz slike s kamere ugrađene na dronu u realnom vremenu, obično putem video naočala, stvarajući osjećaj kao da je pilot u letjelici.
Ministarstvo dodaje da je cilj vojne vježbe također procijeniti spremnost obrambenih jedinica ratne mornarice protiv sabotaža podmornica.
Nastavak ruskih pomorskih manevara
Ovo je drugi put ovog mjeseca da Rusija održava pomorske vježbe u Baltičkom moru s protupodmorničkim komponentom.
Rusija je početkom kolovozu izvela manevere poznate kao "Oceanski štit 2023" s oko 200 vojnih vježbi s "više od 30 brodova i borbenih plovila, 20 opskrbnih brodova, 30 ratnih brodova i oko 6000 vojnika", u cilju "provjere sposobnost vojne flote u obrani nacionalnih interesa Rusije".
Američki predsjednik Donald Trump je 2. kolovoza potvrdio da je naredio dvjema američkim nuklearnim podmornicama da zauzmu položaje bliže Rusiji. U prvom tjednu kolovoza su ruska i kineska ratna mornarica vježbale potjeru i uništavanje neprijateljske podmornice u Japanskom moru.
Vježbe u Baltiku s odvijaju pod zapovjednikom ruske ratne mornarice admiralom Aleksandrom Moisejevim.
