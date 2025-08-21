Rusija jača vojnu prisutnost na Putinu posebno važnom području: "Prijetnje su sve veće"

U cijelu priču se uključila i Njemačka, koja planira do kraja 2025. poslati vojne brodove za kontrolu voda Arktika. Ovu odluku je najavio ministar obrane Boris Pistorius 30. lipnja za vrijeme posjeta Danskoj. "Pomorske prijetnje su sve veće… Rusija militarizira Arktik. Sve više ruskih podmornica prisutno je na tom području", izjavio je u Kopenhagenu.