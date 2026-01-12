Oglas

glavni tajnik NATO-a

Rutte stigao u Hrvatsku. Dočekao ga Plenković

author
N1 Info
|
12. sij. 2026. 11:54
12.01.2026., Zagreb - Dolazak glavnog tajnika NATO-a Ruttea u Vojarnu "Pukovnika Marko Zivkovic" na Plesu. Docekao ga je hrvatski premijer Andrej Plenkovic. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban / Pixsell

Danas je u Hrvatsku stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte

Posjet je započeo radnim sastankom s premijerom Andrejom Plenkovićem,u Vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu.

n1
N1

Nakon toga, Plenković i Rutte nastavit će razgovore u Banskim dvorima, a zatim će dati zajedničke izjave za medije predviđene oko 13:30 sati koje možete UŽIVO pratiti na N1.

U popodnevnim satima (15:25 sati) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održat će se sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima.

Također, u 16:30 sati, predsjednik Republike Zoran Milanović sastat će se s glavnim tajnikom NATO-a u Uredu predsjednika RH na Pantovčaku, a nakon sastanka bit će objavljeno priopćenje Ureda predsjednika.

Kasnije, u 17:15 sati, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković imat će razgovor s Rutteom u dvorani „Ante Starčević“, nakon čega će također biti objavljeno priopćenje.

mark rutte

