Šefu NATO-a bit će predstavljen moćni domaći vojni adut: "Ima razorne sustave za borbena djelovanja"

U radni posjet Hrvatskoj danas stiže glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, u sklopu turneje po državama članicama Saveza.
Tijekom boravka u Zagrebu upoznat će se i s kapacitetima hrvatske obrambene industrije, uključujući i jedno borbeno plovilo domaće proizvodnje - ono tvrtke Shadows Nautics - koje će mu biti predstavljeno kao primjer hrvatskog vojnog izvoznog potencijala, piše Tportal.
Riječ je o borbenom plovilu duljine svega 14,5 metara, ali opremljenom raketnim sustavom dometa do 10 kilometara, što ga svrstava među tehnološki naprednije proizvode domaće vojne industrije. Plovilo će biti predstavljeno u sklopu susreta s predstavnicima hrvatskih obrambenih tvrtki.
Mark Rutte u posjet dolazi u trenutku pojačanog angažmana Hrvatske unutar NATO-a, ali i snažnog rasta domaće obrambene industrije. Hrvatska, naime, aktivno sudjeluje financijskim doprinosom u punjenju fonda za naoružavanje Ukrajine američkom vojnom opremom. Dosadašnji hrvatski doprinos vojnoj pomoći Ukrajini iznosi 240 milijuna eura, dok ukupna pomoć doseže 350 milijuna eura.
Uzlet domaće obrambene industrije
Hrvatska vojna industrija bilježi snažan uzlet otkako je Europska unija započela ubrzanu pripremu obrambenih planova. Raste zanimanje za hrvatske proizvode, sklapaju se novi ugovori, a domaće tvrtke poručuju da su spremne odgovoriti na zahtjeve europskog, ali i globalnog tržišta. Poseban interes bilježi se i u segmentu bespilotnih sustava, zbog čega hrvatski proizvođači dronova zagovaraju zajednički nastup prema fondovima Europske unije.
Jedna od tvrtki koja će danas predstaviti svoje proizvode glavnom tajniku NATO-a je Shadows Nautics. Njezin predstavnik Marko Košuljandić gostovaona HTV-u je pojasnio ciljeve i značaj današnjeg predstavljanja.
Košuljandić je istaknuo da će kao proizvođač plovila predstaviti tvrtku i njezine proizvode, ali i da će svi sudionici iz sektora hrvatske obrambene industrije imati priliku detaljno prikazati svoje proizvodne kapacitete. 'Cilj je da se u NATO-u i među članicama Saveza zna na što mogu računati od strane hrvatske obrambene industrije', pojasnio je.
Borbena plovila i njihove posebnosti
Govoreći o borbenim plovilima koje proizvode, Košuljandić je naglasio da je riječ o iznimno kompaktnom, ali snažnom sustavu.
'Plovilo ima razorne sustave za borbena djelovanja, vrhunsku balističku zaštitu, a posebno smo ponosni što smo na takvo plovilo uspjeli ugraditi raketni sustav s četiri rakete s dometom do 10 kilometara', rekao je.
