Ružić: Uživam u poziciji ministra, mogu učiniti nešto dobro

Ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je u petak na obilježavanju Međunarodnog dana obitelji u Čakovcu kako Ministarstvo radi na očuvanju i unaprijeđenju vrijednosti obitelji, a ponaviše na očuvanju integriteta i stabilnosti djece.
„Mi na najbolji način u okolnostima koje su materijalno neupitno kvalitetno sređene, ali i lijepom riječi i najvišom razinom stručnosti, pokušavamo očuvati punu stabilnost djeteta i sreću, bez obzira na ono što se neminovno ponekad u gotovo svim obiteljima desi”, rekao je Alen Ružić na obilježavanju u Područnoj službi čakovečkog Obiteljskog centra.
Dodao je da se provode i preventivne aktivnosti koje nisu vezane isključivo uz očuvanju integriteta i stabilnosti djeteta kod kriznih situacija u obitelji, te da je upravo Obiteljski centar najviši standard koji se pruža u najvažnijem segmentu potpore djeci. Važno je, nagalasio je, da djeca izrastu u snažne, ravnopravne jedinke i da postanu sretni, veseli i snažni mladi ljudi.
„To želim i uživam u poziciji ministra s te strane, da mogu učiniti nešto dobro. To je zaista ono što ja smatram mojom misijom i nije mi problem bilo što na tom tragu napraviti”, kazao je Ružić.
Govoreći o demografskim pokazateljima, ministar je istaknuo da nisu dobri, ali da su trendovi ohrabrujući.
"Stvari kreću na bolje na razini Hrvatske"
„Kad gledamo gotovo sve statističke pokazatelje, oni govore da stvari kreću na bolje u većini sredina i na razini Hrvatske... Ne činimo nikad dovoljno, ali činimo jako dobro”, rekao je.
„Demografske mjere su najšire moguće - od općih okolnosti i gospodarske stabilnosti, onih koje radi država, do parcijalnih mjera koje rade županije, odnosno lokalne jedinice.” Dobra mjera je, dodao je, i opće ozračje, odnosno život u veseloj sredini s puno optimizma.
„Širenje negativizma, pesimizma, moralne panike, širenje agresije u medijskom prostoru, koja ne postoji koja nema opravdanja, nije nikakva pozitivna mjera, ne samo demografska, ljudska niti u bilo kom drugom pogledu morala i bilo kom pogledu ljudskosti”, zaključio je Ružić.
S ministrom je u Čakovec stigla ravnateljica Obiteljskog centra Ivana Šešo koja je naglasila da su u tri godine u svakoj županiji osigurali područnu službu Obiteljskog centra.
„U njima rade socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi, pravnici koji imaju specijalne edukacije. Savjetovanje psihosocijalne podrške ili psihosocijalnog tretmana, kako bismo svim obiteljima i svim ljudima u potrebi osigurali da mogu doći na sigurno mjesto gdje su sve usluge besplatne, to je ono što je izuzetno bitno”, izjavila je Šešo.
