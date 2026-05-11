Pamuković o sastanku s Ružićem: Obećavajuća suradnja, ministar shvaća važnost stručnjaka iz prakse

Predstavnice Udruge NOVISS - Nova vizija socijalne skrbi sastale su se s ministrom rada i socijalne politike Alenom Ružićem te mu iznijele probleme s kojima se stručnjaci u praksi susreću, a njihovu suradnju nakon sastanka ocijenile su kao obećavajuću jer prihvaća mišljenja stručnjaka.
"Suradnju s ministrom ocjenjujemo obećavajućom jer je za ovo kratko vrijeme od početka mandata izuzetno dobro percipirao cijeli sustav socijalne skrbi te shvaća i prihvaća važnost mišljenja stručnjaka iz prakse. Uvažavanje, istinska zainteresiranost, strpljenje i slušanje od strane ministra daje nam nadu daljnje dobre suradnje", izvijestila je u ponedjeljak predsjednica Udruge Nela Pamuković.
Sastanak se održao u subotu u Ministarstvu i trajao je tri sata, a na njemu su predstavnice Udruge NovisS govorile o razlozima pokretanja inicijative "Od šutnje do promjene" te osnivanja Udruge, negativnim posljedicama reforme, inkluzivnom dodatku, bijelom štrajku te stanju u ustanovama socijalne skrbi.
"Sve prijedloge koje smo predali i u pisanom obliku, ministar je obećao proučiti do idućeg sastanka koji će se održati prije ljetne pauze. Ministar se složio s činjenicom da trenutačno stručnjaci većinu radnog vremena ne obavljaju stručne poslove, već administraciju, a njegov plan je da se administrativni rad smanji na najmanju moguću mjeru čime bi se osiguralo vrijeme za direktan rad s korisnicima", navela je Pamuković.
Dodala je kako su iznijeli i sve prijedloge koje su zaprimili od Područnih ureda i ustanova Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) koji bi primjenom u praksi obustavili i "bijeli štrajk".
Zapošljavanje, smanjenje administrativnog rada, određeni oblik decentralizacije, adekvatno vrednovanje rada i razvijanje socijalnih usluga u lokalnim zajednicama su teme u kojima su se također "našli" s ministrom, za koje je i on potvrdio da ih je nužno riješiti, te su izneseni prioriteti s obje strane, navela je Pamuković.
"Rad na rješavanju problema kod inkluzivnog dodatka išao je u smjeru razmišljanja da ovo socijalno pravo ne mora nužno biti u sustavu socijalne skrbi, jer se radi o pravu s osnove zdravstvenog oštećenja", istaknula je.
Obje strane zaključile su i da sustav treba dodatno digitalno ojačati i unaprijediti kako bi što manji dio radnog vremena odlazio na unošenje podataka.
"Zajednički zaključak o pokretanju određenih konkretnih promjena donijet ćemo na idućem sastanku", navela je Pamuković.
