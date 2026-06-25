Ružić: Prava iz Kolektivnog ugovora ostaju, o plaćama najesen

"Ona prava koja su vrijedila do danas ostaju, a dalje će se pregovori odvijati u dvije temeljne skupine. Prva se tiče nematerijalnih prava koja su zaposlenicima vrlo važna, a druga je o materijalnim pravima u što spada osnovica", rekao je Ružić novinarima nakon prvog sastanka pregovaračkog odbora Vlade i sindikata državnih službi o sklapanju novog Kolektivnog ugovora za državne službenika i namještenike.