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pregovori o novom ugovoru

Ružić: Prava iz Kolektivnog ugovora ostaju, o plaćama najesen

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Hina
|
25. lip. 2026. 12:42
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Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je u četvrtak da državnim službenicima i namještenicima ostaju sva prava iz dosadašnjeg Kolektivnog ugovora, a o plaćama i drugim materijalnim pravima u novom ugovoru pregovarat će se najesen.

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"Ona prava koja su vrijedila do danas ostaju, a dalje će se pregovori odvijati u dvije temeljne skupine. Prva se tiče nematerijalnih prava koja su zaposlenicima vrlo važna, a druga je o materijalnim pravima u što spada osnovica", rekao je Ružić novinarima nakon prvog sastanka pregovaračkog odbora Vlade i sindikata državnih službi o sklapanju novog Kolektivnog ugovora za državne službenika i namještenike.

Dosadašnji četverogodišnji ugovor istakao je u svibnju pa Vlada i sindikati pregovaraju o novom ugovoru koji će također vrijediti četiri godine.

''Cilj Vlade je da na najbolji način uvaži argumente sindikata i da osigura, u raspoloživim rasponima, najbolje uvjete za djelatnike iz područja u kojima se pregovori vode'', dodao je ministar rada.

Na današnjem sastanku dogovoren je hodogram pregovora. O materijalnim pravima, razgovarat će se nakon ljeta. "Tada ćemo imati bolji uvid u globalno financijsko stanje i bolju mogućnost dugoročnog pregovaranja", kazao je Ružić.

Idući tjedan slijedi sastanak tehničke razine na kojem će biti riječi o konkretnim člancima Kolektivnog ugovora, rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar. Pitanje osnovice plaća, božićnice, uskrsnice i sl., otvorit će se najesen.

"Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač naprijed, to je uvijek osnovni cilj. U ovom trenutku ne bih izlazio s detaljima, ali sva materijalna prava koja se nalaze u Kolektivnom ugovoru treba zadržati. S tim da svake godine u devetom mjesecu imamo mogućnost pregovarati o visini svih prava", poručio je Lončar.

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alen ružić

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