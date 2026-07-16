Građani žele dulji godišnji, ministar poručuje: Ne bih ga povećavao, ali u nekim zanimanjima...

Ružić je odgovorio kako istraživanje jest poticaj da se u zakonodavnom okviru, a onda i kroz pregovore sa sindikatima, razgovara i o mogućnosti prilagodbe godišnjih odmora kako bi oni odgovarali potrebama, ali i mogućnostima sustava rada. Misli i da prosjek od 25 dana, što uz vikende i blagdane, kako je rekao, dovede na više od 30 dana, može biti zadovoljavajuća osnova.