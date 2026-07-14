položaj hrvata u bih
Sabor danas raspravlja o Rezoluciji Domovinskog pokreta
Hrvatski sabor danas raspravlja o Rezoluciji o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret, kako bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata u susjednoj državi
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Ovim se dokumentom, objašnjavaju iz Domovinskog pokreta, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BIH, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića.
''Hrvatski sabor podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskoga naroda u BIH, kojim bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, uključujući prijedlog o uspostavi zaseben izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BIH'', navodi se, između ostalog u prijedlogu Rezolucije od devet točaka.
U njoj se ocjenjuje da hrvatski narod u BiH ne ostvaruje u potpunosti svoju ustavom zajamčenu konstitutivnost niti se može smatrati u potpunosti jednakopravnim s ostala dva konstitutivna naroda, što to pitanje čini predmetom legitimnog interesa RH.
Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od Vlade traži da nastavi aktivno podupirati BiH na njezinom europskom putu te da nastavi pružati političke, projektne i financijske potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
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