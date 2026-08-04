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magnitude 4,3

Potres u Italiji

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04. kol. 2026. 10:51
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Potres u Italiji
EMSC

Jak potres pogodio je u utorak ujutro središnji dio Italije. Potres magnitude 4,3 zabilježen je u 10.15 sati po lokalnom vremenu, izvijestio je EMSC.

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Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa nalazio se u Toscani, devet kilometara sjeverno-sjeverozapadno od Livorna i 11 kilometara od Pise, na dubini od oko osam kilometara.

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italija potres potres u italiji

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