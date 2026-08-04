magnitude 4,3
Potres u Italiji
Jak potres pogodio je u utorak ujutro središnji dio Italije. Potres magnitude 4,3 zabilježen je u 10.15 sati po lokalnom vremenu, izvijestio je EMSC.
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Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa nalazio se u Toscani, devet kilometara sjeverno-sjeverozapadno od Livorna i 11 kilometara od Pise, na dubini od oko osam kilometara.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 38 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 4, 2026
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