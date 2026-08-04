VANJSKOPOLITIČKA ANALIZA
Geopolitička igra iza krize u Ceuti: Kovačević objasnio kakva je uloga Maroka, Izraela i Trumpa
Bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, komentirao je aktualnu migrantsku krizu u Europskoj uniji, zbog "invazije" marokanskih ilegalnih migranata na špajnolsku Ceutu te stanje na Bliskom istoku
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SK
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prije 23 min.
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