Oglas

VANJSKOPOLITIČKA ANALIZA

Geopolitička igra iza krize u Ceuti: Kovačević objasnio kakva je uloga Maroka, Izraela i Trumpa

author
N1info
|
04. kol. 2026. 10:53
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, komentirao je aktualnu migrantsku krizu u Europskoj uniji, zbog "invazije" marokanskih ilegalnih migranata na špajnolsku Ceutu te stanje na Bliskom istoku

Oglas

Teme
borna šmer božo kovačević n1 tv n1tv novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ