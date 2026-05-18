Rasprava o izmjenama Zakona o trgovini predviđena je u četvrtak, a Vlada njegovo donošenje predlaže po hitnom postupku s obzirom na to da se, navode, sve više jedinca lokalne samouprave suočava s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, a samim time i s problemima vezanima uz javno zdravlje, a osobito zdravlje maloljetnika te zaštitu okoliša.