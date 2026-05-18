Što će se promijeniti?
Sabor ovaj tjedan o zakonu kojim se omogućuje ograničenje vremena prodaje alkohola. Ovo su detalji
Sabor ovaj tjedan rad nastavlja s raspravom o devet zakonskih prijedloga, uključujući izmjene Zakona o trgovini, kojima bi se lokalnim jedinicama dala ovlast za ograničavanje radnog vremena prodaje alkoholnih pića te zabranila prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima.
Rasprava o izmjenama Zakona o trgovini predviđena je u četvrtak, a Vlada njegovo donošenje predlaže po hitnom postupku s obzirom na to da se, navode, sve više jedinca lokalne samouprave suočava s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, a samim time i s problemima vezanima uz javno zdravlje, a osobito zdravlje maloljetnika te zaštitu okoliša.
Izmjenama zakona jedinicama lokalne samouprave dala bi se ovlast da putem svojih predstavničkih tijela donose odluke o regulaciji vremena u djelatnosti trgovine unutar kojeg je zabranjena prodaja alkoholnih pića, a radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite okoliša.
Očekuje se da bi za takvom zakonskom ovlasti mogle, prije svih, posezati one jedinice koje su turistička središta.
Tim prijedlogom zakona dodatno se jača zaštita maloljetnika pa se tako trgovcima izrijekom uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom. To će vrijediti i za automatizirane blagajne.
Također, propisuje se dužnost trgovcu da prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta na svojoj mrežnoj stranici osigura provjeru punoljetnosti putem informacijskog sustava e-Građani.
U utorak teme računovodstvo i potrošački krediti
Zastupnici će prije toga, u utorak, raspraviti izmjene Zakona o računovodstvu, kojim se na razini EU značajno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti na poduzetnike s više od tisuću zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura te Zakon o potrošačkim kreditima.
Ključne novosti u potrošačkom kreditiranju uključuju proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, kao i jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja, kao i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti.
Tu je i “pravo na zaborav” za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon će se primjenjivati i na “potrošačke kredite” koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji imaju čestu praksu prodaje mobitela na rate.
U srijedu su na dnevnom redu izmjene Zakona o odvjetništvu, kao i godišnje izvješće o provedbi Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2025. godinu.
Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti usklađuje se s Paktom o migracijama i azilu
U četvrtak će zastupnici, osim Zakona o trgovini, raspraviti i konačni prijedlog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji se usklađuje s Paktom o migracijama i azilu s primjenom od lipnja 2026. Izmijenjeni Zakon trebao bi pridonijeti smanjenju zlouporaba sustava međunarodne zaštite i sekundarnih kretanja uvođenjem učinkovitijih instrumenata nadzora i upravljanja prihvatom.
Među ključnim novinama su postrožavanje kriterija za odobravanje međunarodne zaštite, kao i mogućnost ograničavanja slobode kretanja tražiteljima zaštite i strancima u transferu u posebnim slučajevima.
Uređuje se prestanak međunarodne zaštite u slučajevima ozbiljne prijetnje za društvo ili sigurnost, a socijalna prava osoba s odobrenom zaštitom uvjetuju se sudjelovanjem u obveznim integracijskim programima. Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom bit će obvezan položiti ispit iz hrvatskog jezika na razini A1 u roku od jedne godine od stjecanja statusa, odnosno na razini A2 u roku od tri godine.
Uvodi se i EU zajednička lista sigurnih zemalja podrijetla te se jačaju i tzv. dablinska pravila kroz bržu proceduru i kraće rokove za transfere u države članice u kojima osoba treba proći posebnu proceduru.
Zakon se usklađuje i s novim pravilima o prikupljanju, obradi i razmjeni podataka kroz Eurodac sustav svih osoba starijih od šest godina. Taj proces obuhvaća unos i pretragu otisaka prstiju i fotografija, što je bitno u slučajevima razdvojenosti od obitelji i njihove zaštite od trgovine ljudima i iskorištavanja. Maloljetnicima bez pratnje biometrijske podatke će uzimati posebno osposobljeni službenici.
Glasanje ovog tjedna nije predviđeno
Četvrtak je rezerviran i za raspravu o konačnom prijedlogu Zakona o zaštiti potrošača, kojim se osigurava veća pravna sigurnost, transparentnost te jasnoća prava i obveza trgovaca i potrošača, a Sabor će ovotjedni rad zaključiti raspravama o konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji te prijedlogu pravobraniteljice za djecu o izboru svoje zamjenice.
Na dnevnom redu glasanje ovog tjedna nije predviđeno.
Van sabornice, Odbor za obitelj, mlade i sport u srijedu će održati tematsku sjednicu posvećenu upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza u svjetlu aktualnih negativnih događanja vezanih uz netransparentno financiranje i rad pojedinih nacionalnih sportskih saveza, a istog dana HDZ-ov Josip Đakić organizira okrugli stol i otvaranje izložbe fotografija s temom Dana branitelja Grada Zagreba.
