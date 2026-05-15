Dva hrvatska grada već odlučila zabraniti prodaju alkohola noću

Sve je krenulo nakon političke inicijative splitskoga gradonačelnika Tomislav Šute, koji je još prošlog ljeta otvorio pitanje nekontrolirane noćne prodaje alkohola u centru Splita. Tad je izgledalo da od cijele priče neće biti ništa jer je Ministarstvo gospodarstva poručilo kako se izmjene “neće realizirati” bez dugotrajnih analiza i procedure. Međutim, situacija se ubrzo promijenila. Ministarstvo je potom najavilo da će Zakon o trgovini ipak biti izmijenjen do ljeta 2026. godine, a sad je jasno da su taj proces i službeno pokrenuli.