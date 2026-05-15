Dva hrvatska grada već odlučila zabraniti prodaju alkohola noću

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana.
Novi prijedlog izmjena Zakona o trgovini posljednjih je dana izazvao veliku raspravu među gradovima na Jadranu, ali i širom Hrvatske. Tema koja se na prvi pogled čini jednostavnom, ograničavanje noćne prodaje alkohola, zapravo otvara mnogo šire pitanje: kako pomiriti turizam, život građana, javni red i slobodu poduzetništva, piše 24sata.
Sve je krenulo nakon političke inicijative splitskoga gradonačelnika Tomislav Šute, koji je još prošlog ljeta otvorio pitanje nekontrolirane noćne prodaje alkohola u centru Splita. Tad je izgledalo da od cijele priče neće biti ništa jer je Ministarstvo gospodarstva poručilo kako se izmjene “neće realizirati” bez dugotrajnih analiza i procedure. Međutim, situacija se ubrzo promijenila. Ministarstvo je potom najavilo da će Zakon o trgovini ipak biti izmijenjen do ljeta 2026. godine, a sad je jasno da su taj proces i službeno pokrenuli.
Split prvi planira uvesti zabranu
Upravo to planira Split. Gradonačelnik Šuta pohvalio je Vladin prijedlog i poručio da će Grad Split, čim zakonska procedura bude dovršena, predložiti zabranu prodaje alkohola od 20 do 6 sati u trgovinama, kioscima i liquor shopovima.
"Grad Split podržava zakonska rješenja koja jedinicama lokalne samouprave omogućuju donošenje mjera s ciljem zaštite javnog reda i mira te kvalitete života građana, osobito u zonama pojačanog turističkog i noćnog prometa", poručio je Šuta.
Podršku izmjenama dao je i zadarski gradonačelnik Šime Erlić. On smatra da će novi zakon pomoći u uvođenju reda na Poluotoku tijekom ljetnih mjeseci.
"Smatramo da je dobro jer će nam zakon omogućiti ograničenja prodaje alkoholnih pića u sezoni na Poluotoku, u trgovinama i kioscima. Ono što moram naglasiti jest da se zabrana prodaje alkohola u večernjim satima ne bi primjenjivala na ugostiteljske objekte nego isključivo na trgovine, kioske i specijalizirane prodavaonice alkohola", rekao je Erlić.
S druge strane, nisu svi gradonačelnici oduševljeni idejom zabrana. Miro Bulj smatra da je riječ o pretjerivanju i svojevrsnom političkom PR-u.
"To je banaliziranje problema. Kad gledam utakmicu, glavni sponzori su proizvođači alkohola. Ja ne vidim smisao ograničavanja", rekao je Bulj.
Mnogo oprezniji stav zauzeo je Peđa Grbin. On nije želio prejudicirati odluke prije nego što zakon bude konačno usvojen.
"Kad se usvoji, onda ćemo donijeti odluku, sukladno usvojenom tekstu zakona", kratko je poručio Grbin.
