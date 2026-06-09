Sabor podržao borbu protiv rada na crno, ali opozicija pita tko će to činiti kad nemamo dovoljno inspektora

Pozdravila je što se izmjenama zakona uvodi pretpostavka rada do punog radnog vremena za radnike koji su već prijavljeni kod drugog poslodavca u nepunom radnom vremenu, što se uvode strože sankcije za recidiviste tj. poslodavce koje su uhvaćeni u neprijavljenom radi treći i svaki idući put u roku od tri godine, kao i to da se rok ostanka na crnoj listi poslodavaca skraćuje se sa dosadašnjih šest godina na jednu godinu uz mogućnost ranijeg brisanja s liste uplatom naloženog iznosa i drugo.