FOTO / Satelitske snimke otkrivaju katastrofu: Iran se suočava s većim problemom od rata

Iako Iran posjeduje stotine brana građenih za skladištenje vode i proizvodnju struje, mnogi su rezervoari pali na kritično niske razine. Gradovi oko Teherana, smješteni na južnim obroncima planina Alborz, suočavaju se sa smanjenim dotocima, a desalinizacija, koja u susjednim zemljama zaljeva igra ključnu ulogu, u Iranu sudjeluje s tek tri posto u ukupnim potrebama.