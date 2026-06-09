Ružić: Vlada će se svim sredstvima boriti protiv neprijavljenog rada

Kada je riječ o popisu poslodavaca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljen rad, tzv. crnoj listi, razdoblje javne objave skraćuje se sa šest na jednu godinu uz pooštravanje posljedica, a to je da poslodavci na "crnoj listi" neće imati mogućnost koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja. Kako je ministar pojasnio, poslodavac kod kojeg je utvrđen neprijavljen radnik, ima rok od 15 dana da ga prijavi kako ne bi završio na toj listi.