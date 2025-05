Sanja Radolović za N1: Miletić je spavao tri i pol godine, probudio se pred izbore

"Grbin je tijekom kampanje pokazao da stoji iza svega što je obećao, od besplatnih vrtića do komunalnih problema poput parkiranja, očekujem da će on biti pulski gradonačelnik i da će imati stabilnu većinu u Gradskom vijeću. Očekujem da IDS to ispoštuje i da njihova lokalna organizacija ima autonomiju", kaže.