Umirovljenici dobivaju novi godišnji dodatak, za staž od 31 godine – 186 eura

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić ustvrdio je da je novim zakonom unaprijeđen položaj svih umirovljenika, istaknuvši da se mirovina usklađuje dva puta godišnje, kao i da je uvedena godina dana mirovinskog staža majkama za svako rođeno ili posvojeno dijete te da je omogućen i rad u punom radnom vremenu za umirovljenike iznad 65 godina.