Penava o skupu o Jasenovcu: "Netko pokušava prikazati kao da je tamo bio hotel s pet zvjezdica"

"Kada me iz SNV-a i ljevičari pokušaju, mene i DP, gurnuti na ekstremističku marginu i prikazati nas kao da smo bliži nacistima i fašistima, s gnušanjem to odbijamo. Ja sam vrh DP-a odveo u Auschwitz gdje smo vidjeli kakvi su grozomorni zločini ondje počinjeni. Vidjeli smo i da je bilo nekoliko revizija brojki žrtava Auschwitza, zadnja je bila prije 15-ak godina, umanjili su brojku za 200 tisuća. Zato je moja poruka: nijedna žrtva nema potrebu napuhivati brojku ni prikazivati je većom ili manjom nego što je. I jedna žrtva je previše. Kako tom SNV-u ne smeta četnički vojvoda u Borovu Selu, a smeta im ovaj okrugli stol u Saboru", zapitao se.