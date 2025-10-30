Rasprava o NDH i Jasenovcu se rasplamsala: Najavljene su tužbe, prebacuje se odgovornost...

"Za sve one koji su tražili zabranu održavanja Okruglog stola, još jednom naglašavamo kako ne postoji pravno uporište, niti akt temeljem kojeg je predsjednik Hrvatskoga sabora mogao zabraniti navedeni Okrugli stol. U više navrata predsjednik Hrvatskoga sabora jasno je i nedvosmisleno osudio zločine koji su počinjeni za vrijeme režima NDH i u skladu s time osudio sve one koji ih relativiziraju i dovode u pitanje. Zaključno, potpuno je jasno kako predsjednik Hrvatskoga sabora osuđuje neprihvatljive stavove i poruke upućene s navedenoga Okruglog stola s kojima Hrvatski sabor, kao institucija, nema nikakve veze."