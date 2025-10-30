KAOTIČNA SITUACIJA
Rasprava o NDH i Jasenovcu se rasplamsala: Najavljene su tužbe, prebacuje se odgovornost...
U Hrvatskom saboru ponovno se rasplamsala rasprava o NDH i Jasenovcu – nakon okruglog stola na kojem su se čuli stavovi o negiranju zločina i prijedlozi da se NDH uvrsti u Ustav.
Srpsko nacionalno vijeće (SNV) i koordinacija srpskih udruga i stranaka traže hitnu reakciju institucija i najavljuje kaznene prijave. Šef Sabora i Vlada ograđuju se od izrečenog. Odgovornost za održavanje skupa prebacuje se s jednih na druge.
Na početku press konferencije - snimka svjedočenja sa suđenja jednog od jasenovačkih krvnika. Negiranje zločina Jasenovca i zazivanje ulaska NDH u Ustav - i sve to u Hrvatskom saboru - za Srbe u Hrvatskoj je neprihvatljivo.
"Kako mi to trebamo razumjeti nikako drugačije nego kao egzistencijalnu prijetnju? Kako da razumijemo to što nas otpočetka srpnja, od kada, kako reče jedan, ništa više neće biti isto, po gradu u kojem živimo i radimo pozdravljaju sa "Za dom spremni", pitao je predsjednik SNV-a Milorad Pupovac.
Ministar nije pažljivo pratio
Od Ustavnog suda predstavnici organizacija i stranaka koje predstavljaju Srbe u Hrvatskoj traže hitnu reakciju, a pisat će i pismo IHRA-i, međunarodnoj organizaciju koja čuva sjećanje na holokaust.
"Pripremamo kaznenu prijavu protiv Igora Vukića i ostalih", naglasio je Pupovac.
Na upit o tome ima li takva kaznena prijava temelja, HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan ponudio je odgovor.
"Samom mi takvo što nije palo na pamet, ali nisam pažljivo pratio što se događalo u Saboru na okruglom stolu."
Ured Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića danas šalje dopis u čak deset točaka i kroz njega se ograđuje od izrečenog na okruglom stolu u utorak, no i objašnjava zašto okrugli stol u Saboru nije zabranjen.
"Za sve one koji su tražili zabranu održavanja Okruglog stola, još jednom naglašavamo kako ne postoji pravno uporište, niti akt temeljem kojeg je predsjednik Hrvatskoga sabora mogao zabraniti navedeni Okrugli stol. U više navrata predsjednik Hrvatskoga sabora jasno je i nedvosmisleno osudio zločine koji su počinjeni za vrijeme režima NDH i u skladu s time osudio sve one koji ih relativiziraju i dovode u pitanje. Zaključno, potpuno je jasno kako predsjednik Hrvatskoga sabora osuđuje neprihvatljive stavove i poruke upućene s navedenoga Okruglog stola s kojima Hrvatski sabor, kao institucija, nema nikakve veze."
"Iz Jasenovca ništa ne govore"
Za predstavnike manjina to je samo izlika.
"Jesmo li došli do toga da će sutra netko predložiti rasni zakon a onda ćemo o tome raspravljati u Saboru jer je to po Poslovniku HS-a", ističe ono što vidi apsurdnim SDSS-ova zastupnica Dragana Jeckov.
Od izlaganja govornika na okruglom stolu koji je organizirala stranka Dom i nacionalno okupljanje danas se ograđuju i s desnice, i iz Vlade.
Pa čak i pojedini zastupnici i sudionici iz samog Domina, sada kada su najavljene kaznene prijave, znatno suzdržanije govore o temi.
Igor Peternel (DOMiNO) na poruku premijera Andreja Plenkovića da se radi o političkoj provokaciji, odgovorio je ovo:
"Zanimljivo, jedini koji nemaju ništa reći o relativiziranju karaktera koncentracijskog logora Jasenovac su - u samoj ustanovi JUSP Jasenovac. Na naše upite mailom i SMS-om nije odgovorila v.d.ravnateljica Ustanove Sara Lustig, na web stranici ustanove Jasenovac - ni slova komentara na iznesene tvrdnje da se u službenom popisu manipulira brojem žrtava logora."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare