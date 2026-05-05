SDP-ov zastupnik traži odgovore nadležnih: "Sustav gospodarenja otpadom je katastrofalan"

Zamjenik varaždinskog gradonačelnika i SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković zatražio je u utorak od više institucija svu dokumentaciju o tvrtki Tipos Resurs zbog sumnje na nepravilnosti i moguće pogodovanje u slučaju nezakonitog skladištenja otpada.
Miroslav Marković je sazvao konferenciju za novinare na lokaciji u Varaždinu na kojoj i dalje stoje velike količine otpada. Izjavio je kako je podnio zahtjeve za pristup informacijama Varaždinskoj županiji, Državnom inspektoratu i MUP-u, tražeći dozvole, rješenja i zapisnike vezane uz poslovanje tvrtke Tipos Resurs.
Josip i Monika Šincek, vlasnici tvrtke, uhićeni su u veljači 2025. u akciji Uskoka zbog sumnje na nezakonito skladištenje oko 35.000 tona otpada u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu, a sumnja se na ekološki kriminal između 2022. i 2024. godine.
Marković je istaknuo da mjesecima nema odgovora nadležnih na pitanja o zbrinjavanju otpada, iako je riječ o lokaciji koja je bila predmet javne nabave.
„Postavljate zastupničko pitanje, ne dobijete odgovore, dobio je tjednik Nacional pa su se neke stvari razjasnile, ali i dalje nema odgovora. Zato sam danas poslao na nekoliko adresa zahtjev za pristup informacijama”, rekao je.
Podsjetio je da su inspekcije godinama utvrđivale nepravilnosti u poslovanju tvrtke, uključujući skladištenje opasnog i gorivog otpada bez odgovarajućih dozvola, te izrazio sumnju u moguće pogodovanje.
„Tu je sigurno bilo pogodovanja, cijela priča je oko toga kako se očito lagano dobije dozvola za gospodarenje otpadom, kako se lagano može muljati, kako su kazne koje oni nisu htjeli ni plaćati vrlo male”, ustvrdio je Marković.
Upozorio je i na potencijalnu opasnost za zdravlje građana zbog nepropisno odloženog otpada u blizini naseljenih područja.
„Cijeli sustav gospodarenja otpadom u državi je katastrofalan, jer vi možete godinama ovo raditi i tek zbog Europola ili nekoga se u Hrvatskoj nešto pokrene u nekakvim istragama”, kaže Marković.
Također je postavio pitanje o izdavanju dozvola i financijskim jamstvima za gospodarenje otpadom, ističući da država sada snosi trošak sanacije jer je tvrtka u stečaju.
Najavio je da će i dalje raditi "javni pritisak" kako bi se sve rasvijetlilo - tko je bio uključen i na koji način su izdavane dozvole.
