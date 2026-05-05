Milanović poslao prijedlog Saboru za izbor predsjednice Vrhovnog suda

Do zastoja u izboru u najvišim sudskim institucijama, Vrhovnom i Ustavnom sudu, došlo je kada je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković početkom godine izašao sa zahtjevom da se o čelniku Vrhovnog suda i tri nova ustavna suca raspravlja i odlučuje u paketu, što opozicija, SDP i lijevo-liberalne stranke, ustrajno odbija već mjesecima. Njihov je zahtjev bio da se odblokira proces izbora na Vrhovnom sudu, do čega je i došlo prošloga tjedna na sjednici Odbora za pravosuđe, kao i da se suci Ustavnog suda ne mogu birati u omjeru 2:1 u korist parlamentarne većine.