Oglas

JOŠ JEDNO CRNO ZLATO

Cijene kave stalno rastu. Provjerili smo koliko je poskupjela u trgovinama od lani. Zaista je puno

author
Miroslav Filipović
|
12. lis. 2025. 15:48
24.08.2015., Zagreb - Priprema kave u kaficu."nPhoto: Borna Filic/PIXSELL
Borna Filić/PIXSELL/ilustracija

U posljednje vrijeme s razlogom se puno govori i piše o drastičnom rastu cijena kave, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu.

Oglas

Zbog loših uroda, kao posljedice klimatskih promjena, ali i sve veće potražnje, cijena kave na svjetskim tržištima dosegla je razine neviđene još od konca 1970-ih. Prošle godine referentne cijene skuplje vrste kave, arabice, narasle su 70 posto, a robuste 60 posto. Trend se nastavio i ove godine rezultirajući snažnim rastom usred ljeta te blagim padom u rujnu.

"To još uvijek ne znači pojeftinjenje jer cijene ostaju znatno iznad dugoročnog prosjeka. Najveći rizici i dalje dolaze iz Brazila, gdje vremenske nepogode ugrožavaju berbu, dok globalne zalihe ostaju povijesno niske, a dodatnu nestabilnost stvaraju carine i trgovinske politike", pojasnio nam je nedavno Ivan Odrčić, savjetnik glavnog ekonomista u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) dodajući kako će kava i dalje ostati skuplja nego ranijih godina, a potrošači će nastaviti osjećati pritisak viših cijena.

Gorka poskupljenja

Mnogim domaćim kavopijama analize rasta cijena kave na svjetskim tržištima vjerojatno ne znače mnogo. Oni te trendove puno jasnije ide i osjete na svojim računima u ovdašnjim trgovinama i kafićima.

Provjerili smo stoga kako su se kretale cijene pojedinih pakiranja kave u domaćim trgovinama unatrag godinu i pol dana - od veljače prošle godine. Za usporedbu smo koristili podatke s portala Usporedi cijene i Jel poskupilo?.

Za primjere smo uzeli pakiranja mljevene kave od 175, 250 i 400 grama, pakiranje kave u zrnu od jednog kilograma te instant kave u staklenici od 200 grama, i to po dva različita proizvođača od svih. Evo kako su rasle cijene od travnja 2024. do danas.

Neka pakiranja skuplja i 80 posto

Franck Jubilarna mljevena kava 175 g

travanj 2024. : 2,99 €

listopad 2024 : 3,69 €

travanj 2025. : 4,39 €

listopad 2025.: 5,49 €

Poskupljenje: 83 posto

Barcaffe Classic kava mljevena 175 g

travanj 2024. : 2,79 €

listopad 2024 : 3,09 €

travanj 2025. : 3,49 €

listopad 2025.: 4,59 €

Poskupljenje: 64,5 posto

--------------------

Franck Jubilarna mljevena kava 250 g

travanj 2024. : 3,59 €

listopad 2024 : 4,49 €

travanj 2025. : 5,39 €

listopad 2025.: 5,55 €

Poskupljenje: 54,6 posto

Arabesca Minas mljevena kava 250 g

travanj 2024. : 3,18 €

listopad 2024 : 3,69 €

travanj 2025. : 4,19 €

listopad 2025.: 5,49 €

Poskupljenje: 72,6 posto

--------------------

Arabesca minas mljevena kava 400 g

travanj 2024. : 4,91 €

listopad 2024 : 5,65 €

travanj 2025. : 8,39 €

listopad 2025.: 8,39 €

Poskupljenje: 70,8 posto

Barcaffe Classic mljevena kava 400 g

travanj 2024. : 5,59 €

listopad 2024 : 5,99 €

travanj 2025. : 7,99 €

listopad 2025.: 8,99 €

Poskupljenje: 60,8 posto

--------------------

Segafredo Selezione espresso kava u zrnu 1 kg

travanj 2024. : 19,79 €

listopad 2024 : 23,09 €

travanj 2025. : 23,09 €

listopad 2025.: 25,49 €

Poskupljenje: 28,8 posto

Lavazza Crema E Gusto classico kava u zrnu 1 kg

travanj 2024. : 20,99 €

listopad 2024 : 27,99 €

travanj 2025. : 27,99 €

listopad 2025.: 31,59 €

Poskupljenje: 50,5 posto

--------------------

Jacobs Cronat Gold instant kava 200 g

travanj 2024. : 11,99 €

listopad 2024 : 12,99 €

travanj 2025. : 12,99 €

listopad 2025.: 14,99 €

Poskupljenje: 25 posto

Nescafé Gold instant kava 190 g

travanj 2024. : 12,49 €

listopad 2024 : 12,49 €

travanj 2025. : 12,49 €

listopad 2025.: 14,49 €

Poskupljenje: 16 posto

Šalica kave u Zagrebu skuplja za 34 posto

U prosincu prošle godine pisali smo i o prosječnoj cijeni šalice kave u kafićima i restoranima u europskim glavnim gradovima, a prema podacima portala Numbeo. Zagreb je tada bio među jeftinijim metropolama s prosječnom cijenom od 2 eura za šalicu kave. Prema istom izvoru, kava u Zagrebu sada u prosjeku košta 2,17 eura ili 34 posto više nego krajem prošle godine. Najskuplja je i dalje u švicarskom Zürichu gdje je lani koštala 5,89 eura, a sada 5,95 eura. U Beču je bila 4,01 eura, a sada je 4,48 eura. U Ljubljani je neznatno poskupjela s 2,20 na 2,26 eura, u Beogradu s 2,27 na 2,53 eura, a u Sarajevu s 1,70 na 1,83 eura. U Rimu je, primjerice, prošle zime šalica kave u prosjeku koštala euro i pol, a sada 1,78 eura.

"Porezno opterećenje na kavu u Hrvatskoj prelazi 30 posto, dok je u Italiji i Sloveniji oko devet posto. To znači da su domaći proizvođači i potrošači u startu u nepovoljnijem položaju u odnosu na susjedne zemlje", objasnio je nedavno Ivan Odrčić iz HUP-a jedan od razloga visoke cijene kave u Hrvatskoj.

Teme
N1 teme cijena kave kava rast cijena usporedba cijena šalica kave

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ