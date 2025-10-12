JOŠ JEDNO CRNO ZLATO
Cijene kave stalno rastu. Provjerili smo koliko je poskupjela u trgovinama od lani. Zaista je puno
U posljednje vrijeme s razlogom se puno govori i piše o drastičnom rastu cijena kave, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu.
Zbog loših uroda, kao posljedice klimatskih promjena, ali i sve veće potražnje, cijena kave na svjetskim tržištima dosegla je razine neviđene još od konca 1970-ih. Prošle godine referentne cijene skuplje vrste kave, arabice, narasle su 70 posto, a robuste 60 posto. Trend se nastavio i ove godine rezultirajući snažnim rastom usred ljeta te blagim padom u rujnu.
"To još uvijek ne znači pojeftinjenje jer cijene ostaju znatno iznad dugoročnog prosjeka. Najveći rizici i dalje dolaze iz Brazila, gdje vremenske nepogode ugrožavaju berbu, dok globalne zalihe ostaju povijesno niske, a dodatnu nestabilnost stvaraju carine i trgovinske politike", pojasnio nam je nedavno Ivan Odrčić, savjetnik glavnog ekonomista u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) dodajući kako će kava i dalje ostati skuplja nego ranijih godina, a potrošači će nastaviti osjećati pritisak viših cijena.
Gorka poskupljenja
Mnogim domaćim kavopijama analize rasta cijena kave na svjetskim tržištima vjerojatno ne znače mnogo. Oni te trendove puno jasnije ide i osjete na svojim računima u ovdašnjim trgovinama i kafićima.
Provjerili smo stoga kako su se kretale cijene pojedinih pakiranja kave u domaćim trgovinama unatrag godinu i pol dana - od veljače prošle godine. Za usporedbu smo koristili podatke s portala Usporedi cijene i Jel poskupilo?.
Za primjere smo uzeli pakiranja mljevene kave od 175, 250 i 400 grama, pakiranje kave u zrnu od jednog kilograma te instant kave u staklenici od 200 grama, i to po dva različita proizvođača od svih. Evo kako su rasle cijene od travnja 2024. do danas.
Neka pakiranja skuplja i 80 posto
Franck Jubilarna mljevena kava 175 g
travanj 2024. : 2,99 €
listopad 2024 : 3,69 €
travanj 2025. : 4,39 €
listopad 2025.: 5,49 €
Poskupljenje: 83 posto
Barcaffe Classic kava mljevena 175 g
travanj 2024. : 2,79 €
listopad 2024 : 3,09 €
travanj 2025. : 3,49 €
listopad 2025.: 4,59 €
Poskupljenje: 64,5 posto
--------------------
Franck Jubilarna mljevena kava 250 g
travanj 2024. : 3,59 €
listopad 2024 : 4,49 €
travanj 2025. : 5,39 €
listopad 2025.: 5,55 €
Poskupljenje: 54,6 posto
Arabesca Minas mljevena kava 250 g
travanj 2024. : 3,18 €
listopad 2024 : 3,69 €
travanj 2025. : 4,19 €
listopad 2025.: 5,49 €
Poskupljenje: 72,6 posto
--------------------
Arabesca minas mljevena kava 400 g
travanj 2024. : 4,91 €
listopad 2024 : 5,65 €
travanj 2025. : 8,39 €
listopad 2025.: 8,39 €
Poskupljenje: 70,8 posto
Barcaffe Classic mljevena kava 400 g
travanj 2024. : 5,59 €
listopad 2024 : 5,99 €
travanj 2025. : 7,99 €
listopad 2025.: 8,99 €
Poskupljenje: 60,8 posto
--------------------
Segafredo Selezione espresso kava u zrnu 1 kg
travanj 2024. : 19,79 €
listopad 2024 : 23,09 €
travanj 2025. : 23,09 €
listopad 2025.: 25,49 €
Poskupljenje: 28,8 posto
Lavazza Crema E Gusto classico kava u zrnu 1 kg
travanj 2024. : 20,99 €
listopad 2024 : 27,99 €
travanj 2025. : 27,99 €
listopad 2025.: 31,59 €
Poskupljenje: 50,5 posto
--------------------
Jacobs Cronat Gold instant kava 200 g
travanj 2024. : 11,99 €
listopad 2024 : 12,99 €
travanj 2025. : 12,99 €
listopad 2025.: 14,99 €
Poskupljenje: 25 posto
Nescafé Gold instant kava 190 g
travanj 2024. : 12,49 €
listopad 2024 : 12,49 €
travanj 2025. : 12,49 €
listopad 2025.: 14,49 €
Poskupljenje: 16 posto
Šalica kave u Zagrebu skuplja za 34 posto
U prosincu prošle godine pisali smo i o prosječnoj cijeni šalice kave u kafićima i restoranima u europskim glavnim gradovima, a prema podacima portala Numbeo. Zagreb je tada bio među jeftinijim metropolama s prosječnom cijenom od 2 eura za šalicu kave. Prema istom izvoru, kava u Zagrebu sada u prosjeku košta 2,17 eura ili 34 posto više nego krajem prošle godine. Najskuplja je i dalje u švicarskom Zürichu gdje je lani koštala 5,89 eura, a sada 5,95 eura. U Beču je bila 4,01 eura, a sada je 4,48 eura. U Ljubljani je neznatno poskupjela s 2,20 na 2,26 eura, u Beogradu s 2,27 na 2,53 eura, a u Sarajevu s 1,70 na 1,83 eura. U Rimu je, primjerice, prošle zime šalica kave u prosjeku koštala euro i pol, a sada 1,78 eura.
"Porezno opterećenje na kavu u Hrvatskoj prelazi 30 posto, dok je u Italiji i Sloveniji oko devet posto. To znači da su domaći proizvođači i potrošači u startu u nepovoljnijem položaju u odnosu na susjedne zemlje", objasnio je nedavno Ivan Odrčić iz HUP-a jedan od razloga visoke cijene kave u Hrvatskoj.
