Cijene kave stalno rastu. Provjerili smo koliko je poskupjela u trgovinama od lani. Zaista je puno

U prosincu prošle godine pisali smo i o prosječnoj cijeni šalice kave u kafićima i restoranima u europskim glavnim gradovima, a prema podacima portala Numbeo. Zagreb je tada bio među jeftinijim metropolama s prosječnom cijenom od 2 eura za šalicu kave. Prema istom izvoru, kava u Zagrebu sada u prosjeku košta 2,17 eura ili 34 posto više nego krajem prošle godine. Najskuplja je i dalje u švicarskom Zürichu gdje je lani koštala 5,89 eura, a sada 5,95 eura. U Beču je bila 4,01 eura, a sada je 4,48 eura. U Ljubljani je neznatno poskupjela s 2,20 na 2,26 eura, u Beogradu s 2,27 na 2,53 eura, a u Sarajevu s 1,70 na 1,83 eura. U Rimu je, primjerice, prošle zime šalica kave u prosjeku koštala euro i pol, a sada 1,78 eura.