INFOGRAFIKA / Građani su u pravu: Provjerili smo cijene istih proizvoda danas i prije godinu dana

Iz mjeseca u mjesec, iz tjedna u tjedan, a tako godinama, Hrvati se žale da cijene rastu i sve se teže s time bore. Dovoljno govore same brojke, o tome koliko su namirnice koštale prije godinu dana, a koliko danas...

Podijeli

Oglas

Gotovo svatko tko ulazi u dućan ima isti dojam – košarica je iz tjedna u tjedan sve skuplja. Provjerili smo i koliko. Kupili smo deset istih proizvoda iz istog supermarketa i usporedili njihove cijene iz listopada prošle godine i one trenutne.

Većina proizvoda jest poskupjela. Među njima uvjerljivo najviše Gauda – čak 29 posto više nego prošle godine. Slijede jaja, mlijeko, Lino Lada i pileća prsa. Ne zaoustaje ni majoneza koja je skuplja za 20 posto.

N1

S druge strane, nekoliko proizvoda pojeftinilo je ili zadržalo istu cijenu – poput vrhnja za kuhanje, naranči i banana.

N1

Kad se sve zbroji, ista košarica prošle godine stajala je 33 eura i 8 centi, a ove godine 35 eura i 51 cent. To znači da je ukupno poskupjela za dva eura i 43 centa, odnosno 7,3 posto.

N1

Ista košarica, ista trgovina, isti proizvodi, ista količina. I sada je plaćamo sedam posto više no lani. Možda na papiru ne zvuči puno, ali u novčaniku se itekako osjeti jer sve su to proizvodi koje kupujemo ili na dnevnoj ili na tjednoj bazi.

S obziorm da cijene konstantno rastu, pitanje je hoćemo li za godinu dana žaliti i za ovim što nam je trenutno skupo.