Seizmolog: Ne trebamo svaku seriju manjih potresa promatrati kao nagovještaj jačeg, to se kod nas rijetko događa

Voditelj Seizmološke službe Krešimir Kuk bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o seriji slabijih potresa koji su zadnjih dana zabilježeni u Hrvatskoj.
"Nema razloga za zabrinutost"
Krešimir Kuk smatra da podaci o potresima u Hrvatskoj nisu neuobičajeni: "To je normalna seizmička aktivnost Hrvatske i užih područja. Par potresa se osjetilo malo jače, najjači potresi iz tog skupa su bili umjerene jačine. Nije to serija niti su jači potresi, nema razloga za zabrinutost. Kod nas ima potresa, ali oni nisu jaki, osjete se, ali ne izazivaju materijalne štete."
Gdje su bili najjači potresi ove godine?
"Bila je ona serija uz granicu Hrvatske i BiH, oko Kamešnice je počela pa se spuštala dolje prema Pločama i Metkoviću. Proteklih tjedan do dva bilo je nekoliko potresa u podmorju Jadrana ispod dubrovačkog područja, kod otoka Visa i nekoliko jačih u podmorju Crne Gore i prema Albaniji. Radi se o potresima koji ne izazivaju nikakve štete", rekao je.
Slabiji potresi
Kakvo je stanje na području Banije?
"Tamo je seizmička aktivnost izraženija, ali se također radi o slabijim potresima. Prije nekoliko tjedana je bio pores magnitude 3. Oni su češći, ali manji broj ih ljudi osjeti", rekao je Kuk.
Navodi da što se radi o jačem potresu, on se rjeđe događa.
"Pojavljivanje i slabijih potresa dokaz je da Zemlja radi i da su seizmotektonske sile prisutne. Djelovanjem tih sila dolazi do akumuliranja energije. Događanjem slabijih potresa ta energija se oslobađa. U tom smislu je bolje da se većina energije oslobodi putem slabijih potresa, ali to nije pravilo. Može se dogoditi i jači potres, ali se u najvećem broju slučajeva energija oslobodi putem manjih potresa. Naša područja nisu sposobna proizvesti veći broj jačih potresa, to je dobro", tvrdi.
"Ne trebamo živjeti u strahu"
"Ne bismo trebali biti zabrinuti. Živimo na područjima gdje se potresi događaju i ni jedan seizmolog neće isključiti mogućnost jačeg potresa na području gdje su oni mogući, ali to ne znači da trebamo živjeti u strahu. Ne trebamo svaku seriju manjih potresa promatrati kao nagovještaj nekog jačeg, to je uvijek moguće, ali se kod nas ne događa često", dodaje.
Ističe da potresi i olujna nevremena nisu povezani: "Potpuno je slučajno, fizika potresa događa se duboko u unutrašnjosti Zemlje i procesi koji se događaju na površini Zemlje ne mogu utjecati na pojavu potresa."
