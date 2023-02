“Nije pitanje ministra nego nas koji odlaskom u trgovinu šaljemo jasnu poruku”

Podijeli :

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u Dnevniku N1 komentirao je novu stranicu Kretanje cijena koja je od danas prvi put u upotrebi.

Radi se o stranici o kretanju cijena u maloprodaji koja bi trebala pomoći građanima gdje kupovati jeftinije. Krešimir Sever kaže da je sve to trebalo biti jednostavnije i da je pitanje koliko će je građani koristiti.

“Više smo očekivali. Stranica je pomalo komplicirana i velikom dijelu ljudi, koji bi htjeli nešto nabrzinu vidjeti prije kupnje, bit će im se dosta teško snaći. Susjedi Slovenci to imaju puno preglednije, jednostavnije. Čini mi se i da je ovo zakašnjelo i da je trebala druga vrsta aplikacije kao u Sloveniji”, rekao je Sever i dodao:

“Tu se htjelo pokazati kretanje cijena uoči pretvaranja kune u euro i vidjeti novo razdoblje. Kako smo na kraju veljače, treba razmišljati da to više ljude ni ne zanima. Treba zanimati Državni inspektorat u smislu tko je iskoristio prijelaz.”

“Građanima treba nešto gdje će zbog inflacije pratiti cijene. Slovenci su to htjeli da pomognu građanima da vide gdje se što događa i to je urodilo plodom. Nakon što su počeli pratiti cijene, one su se krenule spuštati. Nije trebalo moliti trgovačke lance”, ističe.

U susjednoj nam zemlji nisu tražili dostavu cijena od trgovačkih lanaca, već su sami krenuli u prikupljanje. Cijene se prikupljaju i objavljuju svaka dva tjedna.

“Promjene se vide. Kad se skupi cijela košarica, može se uštedjeti. Govorili smo ne samo da se objavljuju cijene nego i strukturu cijena – koliki je porez, kolika su druga davanja, ulazni trošak itd. Trebalo je angažirati anketare, ulazi se u trgovine, cijene se popišu, obrade, objave. Građani onda vide kako se sve kreće, mogu planirati kupnju”, rekao je Sever.

Prokomentirao je i izjavu ministra Davora Filipovića koji je rekao da sigurno neće kupovati u trgovačkim lancima koji nisu poslali cijene, kao što neće uzimati benzin na Petrolovim pumpama.

“To je neuobičajeno, ali to je njegov osobni stav. Građani sami trebaju procijeniti tko diže cijene i bojkotirati, od malih trgovina u kvartu do lanaca. Nije pitanje samo ministra, predsjednika Vlade pitanje je nas, kupaca, koji odlaskom ili neodlaskom u trgovinu šaljemo jasnu poruku – ovdje ne kupujem. Ali da bi se to dogodilo, trebaju svi podaci biti dostupni. A ako se netko dodatno bahati, može se uvjetovati potporama. Ne bijele, ne crne liste, nego dostupne cijene građanima na izbor”, napomenuo je Krešimir Sever.

