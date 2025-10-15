PREGOVARAČKI SASTANAK
Sindikalisti: Vladina ponuda je bezobrazna. Piletić: Prosječna plaća u našem mandatu rasla je 115 posto
Ministar rada Marin Piletić izvijestio je nakon pregovaračkog sastanka da su sindikatima ponudili povećanje osnovice plaće od 1. rujna iduće godine za jedan posto te povećanje naknade za novorođeno dijete u visini pune proračunske osnovice kao i terenski dodatak na 30 eura.
"Taj Vladin paket, nakon prošlomjesečnog povećanja osnovice od 1. rujna za tri posto, drugi put ove godine, na godišnjoj razini iznosi 192 milijuna eura i smatramo da je nakon reforme plaće povećanjem koeficijenata i osnovice, rezultiralo nikad većim povećanjem plaće više od 30 posto", izjavio je nakon sastanka ministar Piletić.
Podsjetio je da je samo u prvih osam mjeseci ove godine prosječna plaća u državnim i javnim službama narasla za gotovo sedam posto.
"Prosječna plaća u mandatu ove Vlade sveukupno je narasla nominalno za 92 posto, a u državnom i javnom sektoru za 115 posto i stoga ne stoji tvrdnja da zaostaju za realnim sektorom", naglasio je Piletić.
U idućoj godini s obzirom na predloženi rebalans i povećani deficit izašli smo korektnom, ali i opreznom ponudom, dodao je ministar rada, i poručio kako nije realno očekivati nastavak dvoznamenkaste iznose rasta kao u 2024.
Našim partnerima to nije prihvatljivo kao što ni Vladi nije prihvatljiv sindikalni zahtjev za rastom osnovice od 12 posto. Taj trošak veći od 1,4 milijarde eura, Vlada ne može planirati u proračunu za iduću godinu, istaknuo je ministar Piletić.
Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, u ime javnih službi, izjavio je kako su Vladine poruke da nema novca, političke poruke. Kaže da ne postoje argumenti da je Državni proračun u problemu te kako sindikati Vladinu ponudu rasta osnovice plaće za jedan posto ocjenjuju bezobraznom i da želi srušiti cijenu rada.
"Rast plaća u državnim i javnim službama je ispod rasta plaća u gospodarstvu, a za iduću godinu rast plaća u gospodarstvu predviđen je na razini od šest do sedam posto, a Vlada nam nudi manje od jedan posto. To nam je neprihvatljivo", dodao je Kroflin.
Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić rekao je u ime državnih službi da su spremni prihvatiti ponuđenu dvostruku osnovicu za rođenje djeteta te izjednačavanje terenskog dodatka i dnevnice. Dodao je kako su razgovarali i o naknadi za topli obrok te da Vladina ponuda ostaje na razini 20 eura što sindikatima nije prihvatljivo.
Ponuđena je i nova osnovica za obračun plaće, ali nije precizirano koliko će biti povećana i o tome bi se trebalo razgovarati u idućem krugu pregovora, najvjerojatnije idući tjedan. Odgovarajući na upit koliko bi iznosio dodatak za rođenje djeteta, Jagić je rekao da je na razini od oko 440 eura.
"U ovoj fazi razgovora smo stavili naglaska na nematerijalna prava i prvenstveno nas zanima odnos član-nečlan i s tim u vezi ćemo formirati zajedničku radnu skupinu koja će o tome raspravljati. Nema smisla da smo diskriminirani i da se primjenjuju prava i benefiti na one koji nisu članovi sindikata", dodao je Jagić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare