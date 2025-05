Matija Kroflin: Vlada nas tjera na radikalizaciju

Podijeli :

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin u Novom danu s Ninom Kljenak govorio je o stanju u obrazovanju, najavljenom prosvjedu i štrajku.

Na samom je početku komentirao odnos s vladajućima.

“Ne da nema dijaloga, nema smislenog i produktivnog dijaloga. Pod time mislim na ministre Fucha, Piletića i njihove suradnike. Nisu išli prema dogovoru i sprečavanju konflikta ili onoga što se sad događa. Njihova pozicija bila je da nam neće popustiti ni jota oko materijalnih zahtjeva, a više od 30.000 ljudi u obrazovanju nezadovoljno je upravo zbog toga”, kazao je Kroflin pa nastavio:

Sindikati pozvali na prosvjed pa objavili listu srama: “Tu su imena i prezimena onih koji rade probleme” Fuchs u školi u kojoj nitko ne štrajka: Sindikati teško prihvaćaju činjenice

“Pozivali smo premijera da se uključi, kad dijalog s njegovim ministrima nije uspio. Ali, on apsolutno odbija dijalog i s nama nije razgovarao. Mislim da to nije normalno za jednu uređenu državu poput Hrvatske i za premijera kojem su usta puna socijalnog dijaloga. Nisam siguran ni da on razumije problem u kojem se nalazimo jer nisam siguran da mu ga ministri adekvatno komuniciraju. A ti ministri su uzrok problema jer nisu odradili posao koji su trebali odraditi.”

Premijer i ministri u izjavama naglašavaju da ne vide problem koji vide sindikalisti i članstvo. Za njih, kako su rekli više puta, problema nema. Također, rečeno je da ako i postoje neke eventualne greške, to se rješava preko Vijeća za praćenje plaća.

“Vijeće je smokvin list, čine ga članovi vlade. Ujedno, moram naglasiti, s vladajuće se strane rade pritisci i zastrašuje se članove. Primjerice, ministar Piletić prekršio je odredbe temeljnog kolektivnog ugovora, koji kaže da se dvaput godišnje smiju održati sindikalne aktivnosti. Oni tvrde da prosvjed to nije. Nego, što je? Svjesni su koliko griješe da bi dobili na vremenu, ali time se stvari približavaju eskalaciji. Zato smo nezadovoljni. Šaljem i ovim putem poruku premijeru i ministrima da riješimo probleme za stolom”, naglasio je Kroflin.

Vladajući u javnim istupima tvrde i da sindikati imaju “neke druge ciljeve”.

“To zaista treba njih pitati, da eksplicitno objasne jer moj mozak to ne može dokučiti. Ukazujemo godinu i pol na propuste. Kao, primjerice, ako želite postati dekan fakulteta, morate pristati na manji koeficijent koji je imao prije, što je potpuno nelogično. Već treći ciklus izbora upozoravamo na te probleme. Ne znam čije smo lutke ovaj put i to je pitanje za ministre, koji ne žele pričati o svojim pogreškama pa rade jeftine PR spinove.”

Poteže se iz redova vladajućih i rast plaća u obrazovanju.

“Da, one su rasle. Ne sporimo to. Ali, drugdje su rasle bitno više. Ako imate plaće u sudstvu, gdje su rasle do ove razine, onda naše trebaju rasti otprilike toliko. Ako je nekome čudno zašto se bunimo, treba znati da je početna plaća u sudstvu sad jednaka završnoj u našem sustavu. To nisu normalne relacije.”

Sljedeći potezi?

“Osim što ne žele priznati pogreške, postoje i drugi razlozi, ali njih ću zadržati za sebe. Premijer ima svoje razloge zašto, osim merituma, ne želi popustiti prosvjetnim sindikatima. Zadržat ću to za sebe. Naši argumenti su jasni i tko gleda realno našu poziciju, zna da smo u pravu. Bojimo se onoga što ćemo morati poduzeti ako vlada ni nakon prosvjeda neće riješiti našu poziciju. Tjeraju nas u smjeru bitne radikalizacije ove priče. Pokažu li članovi da stoje iza nas, ništa nas neće zadovoljiti dok ne dođemo do cilja. Učinit ćemo sve što možemo jer vladajući nas gaze pa će naša reakcija biti takva da se nikome neće svidjeti.”

Uskoro je kraj školske godine i učenici bi se mogli naći u problemima.

“Učenici su nam fokus, kao i studenti. Kad vlada govori da razmišljamo o njima, zapravo je ona ta kojoj oni nisu u fokusu. Kad ljudi u obrazovnom procesu budu zadovoljniji, imat ćemo zalog za bolje i kvalitetnije obrazovanje. I ne samo to, moramo govoriti o očuvanju postojeće razine obrazovanja. Jer, građani ni naši članovi nisu svjesni njegove degradacije. Upravo zato što su nam studenti i učenici u fokusu, radimo sve ovo što radimo”, zaključio je Matija Kroflin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kroflin o štrajku: Ostajem pri svojoj tvrdnji, Ministarstvo se propisno osramotilo Kako se vlasti u četiri najveća grada spremaju za izbore: Novi tramvaji, plaže, škole, vrtići… a u jednom – svađa