Sindikat nezadovoljan obećanjima: “Koliko vrijedi satnica pravosudnog policajca koji čuva Srđana Mlađana?”

Jelenko Krešo iz sindikata pravosudne policije razgovarao je sa Sandrom Križanec u N1 Studiju uživo o plaćama pravosudnih policajaca i obećanim povećanjima kojima u ovom sindikatu - nisu zadovoljni.

“Zgurano, pozvani smo na razgovor u Ministarstvo pravosuđa i u sat i 15 minuta nam je objašnjeno. Sve to lijepo izgleda, ali kad uđete u meritum, vidite dosta anomalija, ništa se ne mijenja, samo se mijenja naziv. Ovdje su platni razredi, tamo su bili koeficijenti. Mladi pravosudni policajci će profitirati, dobit će povećanje plaće, neće biti ispod 1000 eura, ali stari policajci, oni koji su kičma, koji već 20, 30 godina rade u zatvorskom sustavu, dobit će 0,13 posto – to je 10, 15 eura. Kad su davali, rekli su budite strpljivi, bit će zakon o plaćama pa ćemo riješiti probleme. Ukinuti su dodaci uvjeta rada, ukinut je dodatak na vrijednost. Više ne možete dobiti, nakon 25 godina staža, u državnoj slubi ne možete dobiti osam posto. Sve je to lijepo, ali kad podvučete crtu, kad stavite dva i dva, to nikako ne može biti pet. Što znači pravosudnom policajcu kad kažete da se u prosjeku povećala plaća 30 posto, a ja vidim 0,13 poso. Kad su bile reforme, uvijek se po našim leđima lomilo. Nikad nam nisu vratili koeficijent koji su nam uzeli za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Koliko vrijedi satnica pravosudnog policajca koji čuva Srđana Mlađana?”, pita se Krešo i dodaje kako Vlada novi zakon o plaćama priprema godinama, “a mi bi se sad u 20 dana trebali očitovati”.

“I sinoć smo čuli da je ovo razgovor, a ne pregovor”, govori Krešo koji podsjeća i da njegov sindikat zastupa pravosudne policajce i nije reprezentativni sindikat. “Ja ne mogu zastupati policiju, ali mogu zastupati pravosudnu policiju. Isto tako, nije logično da mene zastupa neki policijski sindikat koji nikad nije radio ovaj posao, svaki posao nosi svoje specifičnosti”, kaže.

Upozorava i da je ista osnovica i za pravosudne policajce koji se tek zapošljavaju i one koji su godinama u sustavu. “Mi znamo nešto što ne znamo. Ne znamo hoće li pravosudni policajac dobiti dodatak deset, tri ili četiri posto. Imate pravosudnog policajca koji će imati plaću 1179 eura u jutarnjoj smjeni i onda imate onoga tko vodi 50 ljudi i imat će 50 eura veću plaću? Kako vi mislite nekog stimulirati”, govori.

Krešo podsjeća i na štrajk zaposlenih u pravosuđu koji su na kraju svejedno morali sjesti za stol. “Zašto da se povlačimo po ulicama? Idemo to riješiti. Želite li imati pravosudne policjace? Idemo vidjeti što nam treba. Nije isto dati pet posto na plaću od 1000 eura i na plaću od 2000 eura. Stalno se radi sistematizacija za potrebe službe, ne može se očistiti nešto što je 20 godina bilo rusvaj i sad to žele riješiti jednim potezom pera. Ne možemo reći da ovo nisu povećanja, ali kad su nam davali to, rekli su da čekamo zakon o plaćama i ljudi sad čekaju povećanja. Sad vidimo ovo što je izašlo i ljudi pitaju gdje su povećanja. Sad ja moram objašnjavati zašto nisam išao u štrajk, a obećana su povećanja”, govori Krešo.

S ministrom pravosuđa, kaže, imaju konstruktivne razgovore i očekuju od njega da riješi situaciju kako bi imao zadovoljne pravosudne policajce koji predstavljaju RH.

Na pitanje osjećaju li se manje vrijednim od ostalih policajaca, Krešo jasno kaže: “Da.”

“Imate situaciju da jedan sindikat ima naše članove, ali ne dopušta da pravosudni policajac ima taj koeficijent, a može mu naplatiti članarinu. Mogu se moje kolege ljutiti, sindikalizam u Hrvatskoj je na niskim razinama, mi se međusobno svađamo i napadamo umjesto da se udružimo i stisnemo Vladu da nam da naše. Trebate nas? Trebate, izvolite platiti”, govori.

Krešo kaže i kako se volimo uspoređivati s Europom te da bi s 1400, 1500 eura plaće za jutarnju smjenu bili zadovoljni. “Znamo da ne može odjednom, ali da se starijem pravosudnom policajcu podigne plaća na nekih 1300 eura neto za jutarnju smjenu, bio bih zadovoljan”, zaključuje.

