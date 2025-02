Šipić o Zakonu o roditeljskim potporama:” Nema podjele na manje ili više vrijednu djecu”

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić rekao je u petak da su izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama išli postići jednakopravnost svih roditelja i djece, poručivši kako nema podjele na manje vrijednu ili više vrijednu djecu jer su zakonom obuhvaćena i djeca posvojitelja.

Ante Kujundžić (Most) u petak je još jednom emotivno apelirao na vladajuće da priznaju pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete posvojiteljima, kao i pravo na roditeljski dopust u punom trajanju bez obzira na dob posvojenog djeteta, no njegovi su amandmani odbijeni, što su oporbeni zastupnici osudili.

VIDEO / Mostovac zaplakao u Saboru. “Kolege iz HDZ-a, zar vam nije neugodno” Šipić: Od 685 milijuna eura 70 posto će ići prema obitelji i djeci

“Naravno da je svatko od nas na djecu osjetljiv, međutim, mi smo kroz ove izmjene zakona išli postići jednakopravnost svih roditelja i sve djece i nema apsolutno nikakve podjele na manje vrijednu ili više vrijednu djecu”, pojasnio je Šipić je u izjavi nakon sjednice Vlade.

Dodao je kako su prava posvojitelja regulirana kroz Obiteljski zakon te da su izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama obuhvaćena sva djeca, pa i djeca posvojitelja.

“Gledamo da ta djeca koja prolaze određene faze prelaska iz jednog načina života u drugi, imaju svu moguću potporu. To i imaju”, poručio je.

Šipić je istaknuo kako poštuje napor da se unaprijede određena prava pa će se ministrom rada i socijalne politike Marinom Piletićem koordinirati da se dodatno unaprijede i druga prava.

“Ne bih volio da današnji tako lijep dan pokvari jedan detalj kojeg izrazito poštujem jer ja sam isto roditelj”, naveo je.

Dodao je da su sva djeca već ostvarila prava te da su podigli sva moguća prava, pa i posvojiteljima.

“Ne želim da se prihvati teza o Vladi koja nije osjetljiva ili ministru koji nije osjetljiv. Našu osjetljivost pokazuje i današnje glasanje u Hrvatskom saboru”, rekao je Šipić, referirajući se na činjenicu da je Sabor te izmjene donio jednoglasno.

Ministar je ocijenio da Kujundžićev amandman nije bio dobro adresiran u cjelovitosti i nije bio predmet predviđenih izmjena, što je u prvom redu bilo povećanje materijalnih i financijskih prava te potpora svim korisnicima rodiljnih i roditeljskih potpora.

“Smatramo da šaljemo izravnu poruku da nam je stalo do ovih demografskih pitanja, u prvom redu da nam je stalo do djece, majčinstva, roditeljstva i da nam je stalo do budućnosti. Bez djece, bez ovakvih potpora, bez ovakvog stava mi nećemo imati budućnosti”, ustvrdio je.

Kolega Ante i njegov Klub digli su ruku za ovaj Zakon, što dovoljno govori, zaključio je ministar, zahvalivši zastupnicima na potpori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znanstvenici: Kraj svijeta će izgledati zastrašujuće. Nestat će ono što nam najviše treba FOTO / Ljudi zatrpali ribarnicu: Gužve se rade zbog prvih srdela, evo koja im je cijena