Šipić u Unešiću: Moramo stvoriti okruženje zbog kojeg mlade obitelji ne bi iseljavale

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić razgovarao je s načelnikom Unešića Markom Paratom o demografskim izazovima i mjerama za zadržavanje mladih obitelji, uz naglasak na ulaganja u djecu, obrazovanje i lokalne razvojne projekte, priopćilo je ministarstvo.
Općina Unešić suočava se s dugogodišnjim padom broja stanovnika, što je poticaj za dodatno jačanje mjera usmjerenih na demografsku obnovu i stvaranje boljih uvjeta za život obitelji i mladih.
Šipić je tijekom sastanka istaknuo važnost zajedničkog djelovanja svih razina vlasti u stvaranju poticajnog okruženja za ostanak mladih obitelji, jačanje obrazovnih programa te unapređenje društvene i komunalne infrastrukture.
Općina Unešić provodi niz demografskih mjera, među kojima su novčane potpore za novorođenu djecu, sufinanciranje predškolskog odgoja, organizacija i sufinanciranje prijevoza učenika, programi školske prehrane i dodjela studentskih stipendija.
Ministarstvo je kroz svoje programe i javne pozive sudjelovalo u financiranju projekata za djecu i mlade, među kojima je izdvojen projekt "Plivaj, kreiraj, rasti!", namijenjen edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima za predškolsku djecu i učenike nižih razreda osnovne škole.
Na sastanku je zaključeno kako će se nastavkom suradnje i provedbom razvojnih projekata raditi na jačanju demografske slike općine i stvaranju kvalitetnijih uvjeta života za stanovnike Unešića.
