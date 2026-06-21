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Kupači uznemireni

Širi se snimka s Hvara: "Što to pliva u moru?"

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N1 Slovenija
|
21. lip. 2026. 13:29
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Morski pas
Screenshot/Facebook

Stanovnike i turiste koji planiraju posjetiti Hvar uznemirila je snimka iz mora kod hrvatskog otoka.

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Jedan hvarski restoran na Facebooku je podijelio snimku snimljenu s broda na kojoj se može vidjeti morska životinja vrlo slična morskom psu. Ona brzo pliva u krugovima oko druge, raskomadane ribe.

Na snimci se čuje muškarac s broda kako nagađa da je riječ o velikom bijelom morskom psu koji kruži oko svog plijena, navodno sabljarke.

U komentarima ispod objave razvila se rasprava o tome koja je vrsta morskog psa snimljena. Dio korisnika složio se s autorom snimke da je riječ o velikom bijelom morskom psu, dok su drugi tvrdili da se radi o maku, odnosno atlantskom maku. Obje vrste morskih pasa već su ranije zabilježene u Jadranu.

Neki komentatori bili su pragmatičniji.

„Neka bude mako, veliki bijeli morski pas ili dupin. Da sam ja vidjela peraju kako mi se približava, mogla bi me pojesti i kao hladan obrok. Umrla bih i ohladila se prije nego što bi stigla do mene“, napisala je jedna korisnica.

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Teme
hvar morski pas

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