Kupači uznemireni
Širi se snimka s Hvara: "Što to pliva u moru?"
Stanovnike i turiste koji planiraju posjetiti Hvar uznemirila je snimka iz mora kod hrvatskog otoka.
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Jedan hvarski restoran na Facebooku je podijelio snimku snimljenu s broda na kojoj se može vidjeti morska životinja vrlo slična morskom psu. Ona brzo pliva u krugovima oko druge, raskomadane ribe.
Na snimci se čuje muškarac s broda kako nagađa da je riječ o velikom bijelom morskom psu koji kruži oko svog plijena, navodno sabljarke.
U komentarima ispod objave razvila se rasprava o tome koja je vrsta morskog psa snimljena. Dio korisnika složio se s autorom snimke da je riječ o velikom bijelom morskom psu, dok su drugi tvrdili da se radi o maku, odnosno atlantskom maku. Obje vrste morskih pasa već su ranije zabilježene u Jadranu.
Neki komentatori bili su pragmatičniji.
„Neka bude mako, veliki bijeli morski pas ili dupin. Da sam ja vidjela peraju kako mi se približava, mogla bi me pojesti i kao hladan obrok. Umrla bih i ohladila se prije nego što bi stigla do mene“, napisala je jedna korisnica.
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