Novi udarac
Njemačka poručila Trumpu: "Bez nas to nije moguće"
Sjedinjene Države i dalje ovise o europskom znanju i tehnologiji za ostvarenje svojih svemirskih ambicija, poručila je njemačka ministrica za svemir Dorothee Bär u intervjuu za POLITICO.
„Njemačka i Europa osiguravaju ključne tehnologije za američke svemirske misije. Zato s punim pravom možemo reći: bez nas to nije moguće“, rekla je Bär.
„Postoje jasne međusobne ovisnosti“, dodala je, istaknuvši da tehnologija proizvedena u Europi, koja se koristi u NASA-inim misijama, pokazuje da Europa i dalje ima važnu ulogu u novoj utrci za svemir, piše Politico.
Poruka iz Njemačke dolazi u trenutku kada se Europa i SAD nadmeću za kontrolu nad ključnim tehnologijama poput računalstva u oblaku, umjetne inteligencije i mikročipova. Washington je prošlog tjedna ograničio pristup najnovijim modelima umjetne inteligencije tvrtke Anthropic stranim korisnicima, što je dodatno potaknulo europske čelnike na smanjenje ovisnosti o američkoj tehnologiji. Samo tjedan dana ranije Europska komisija predstavila je paket mjera za tehnološki suverenitet s ciljem jačanja europske neovisnosti.
Bär smatra da ovisnost nije jednostrana.
„Bez Europskog servisnog modula Sjedinjene Države ne bi mogle letjeti na Mjesec“, rekla je ministrica na marginama sajma VivaTech u Parizu.
NASA Europski servisni modul opisuje kao „energetsko srce“ svemirske letjelice Orion jer joj osigurava električnu energiju, pogon, toplinsku regulaciju, zrak i vodu. Modul se sastavlja u njemačkom gradu Bremenu u sklopu programa Europske svemirske agencije (ESA).
Bär je također istaknula da njemačka tvrtka Jena-Optronik proizvodi zvjezdane senzore koji pomažu letjelici Orion odrediti položaj i orijentaciju u svemiru.
Posljednjih godina svjetske sile ponovno su intenzivirale utrku za svemir, natječući se za kontrolu nad satelitskim komunikacijama, podacima i svemirskim resursima. SAD predvodi tu utrku, velikim dijelom zahvaljujući privatnim tvrtkama poput SpaceX-a Elona Muska, dok Blue Origin Jeffa Bezosa također razvija višekratne rakete i sustave za misije na Mjesec.
„Mnogo govorimo o Sjedinjenim Državama, ali ne smijemo zanemariti činjenicu da se na drugoj strani stvara snažan savez Rusije, Kine, Sjeverne Koreje i Irana. Ne želim da te zemlje pobijede u svemirskoj utrci“, rekla je Bär.
Jeff Bezos je u srijedu na konferenciji VivaTech izjavio kako je potražnja za lansiranjima golema.
„Potražnja za lansiranjima je nezasitna. Već sada imamo ogroman broj narudžbi koje čekaju realizaciju“, rekao je Bezos.
Njemačka ministrica upozorila je i da europska regulativa usporava razvoj domaćih tehnoloških tvrtki.
„Stalno postavljam isto pitanje: treba li nam zaista još jedan novi zakon?“, rekla je aludirajući na prijedlog Europskog zakona o svemiru koji je predstavljen prošlog lipnja.
Njemačka se protivi tom prijedlogu, a američka administracija zaprijetila je protumjerama ako bi nova pravila nepravedno pogodila američke kompanije.
„Želimo smanjiti birokraciju, a istodobno neprestano uvodimo nove obveze“, rekla je Bär.
Dodala je kako njemačka vlada priprema novi nacionalni zakon o svemiru koji bi trebao pomoći tvrtkama da brže razvijaju i primjenjuju nove tehnologije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare