Njemačka poručila Trumpu: "Bez nas to nije moguće"

Poruka iz Njemačke dolazi u trenutku kada se Europa i SAD nadmeću za kontrolu nad ključnim tehnologijama poput računalstva u oblaku, umjetne inteligencije i mikročipova. Washington je prošlog tjedna ograničio pristup najnovijim modelima umjetne inteligencije tvrtke Anthropic stranim korisnicima, što je dodatno potaknulo europske čelnike na smanjenje ovisnosti o američkoj tehnologiji. Samo tjedan dana ranije Europska komisija predstavila je paket mjera za tehnološki suverenitet s ciljem jačanja europske neovisnosti.