CIJENE DIVLJAJU
Blagdanski stol: Europljani će morati duboko posegnuti u džep kako bi platili ovogodišnju božićnu gozbu
Božićno i novogodišnje blagdansko razdoblje vrijeme je koje se povezuje s darovima, obiteljskim okupljanjima i, vrlo često, pretjeranim uživanjem u hrani.
Obitelji diljem Europe često već tjednima unaprijed počinju nabavljati blagdanske delicije za božićni stol, a ove će godine ponovno morati duboko posegnuti u džep kako bi pokrile dodatne troškove.
Namirnice poput mesa, jaja i čokolade ponovno su poskupjele, što dodatno opterećuje novčanike europskih potrošača, piše euronews.
Grčka: Cijene više za više od 15 % u odnosu na 2024. godinu
Trošak bogatog božićnog stola za potrošače u Grčkoj ove bi godine, prema istraživanju INKA-e, Opće federacije potrošača, trebao biti znatno veći – između 16 i 20 posto skuplji nego lani.
Istraživanje se odnosi na božićni stol za četiri osobe i ne uključuje troškove osnovnih namirnica poput ulja, limuna, jaja, električne energije, ukrasa ili svijeća.
Cijene mesa porasle su za 12 do 18 posto, dosegnuvši 15 do 17 eura po kilogramu, a prognoze sugeriraju da bi mogle narasti i do 20 eura.
Ove se godine trošak po osobi za četveročlanu obitelj procjenjuje na oko 186 eura, u odnosu na 156 eura koliko su isti proizvodi stajali prošle godine.
Španjolska: Tradicionalna božićna proslava ove je godine skuplja
Tradicionalne namirnice za božićne proslave u Španjolskoj poskupjele su za 5,1 % u odnosu na 2024. godinu, a proizvodi poput jamóna, raznih mesnih prerađevina i iberskih morskih plodova dosegnuli su rekordne cijene.
Inflacija i nagli rast cijena uzrokovan ptičjom gripom doveli su do znatnog poskupljenja prosječne potrošačke košarice. Tipičan božićni obrok stajat će oko 44 eura po osobi.
Portugal: Cijene čokolade rastu
Portugalska udruga za zaštitu potrošača (DECO) procjenjuje da će košarica osnovnih božićnih namirnica početkom prosinca u prosjeku stajati 54,35 eura. Taj iznos predstavlja porast od 2,8 % u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Proizvodi koji su najviše pridonijeli rastu cijena uključuju čokoladu, jaja, puretinu i bakalar.
Italija: Proslave 9 % skuplje nego prošle godine
Talijani će potrošiti oko 3,1 milijardu eura na tradicionalnu večeru na Badnjak i božićni ručak, prema podacima talijanske udruge potrošača Codacons, a pojedini proizvodi bilježe i znatan rast cijena.
Kakao je poskupio za 21,1 % na godišnjoj razini, kava za 18,8 %, čokolada za 9,3 %, a jaja za 7,7 %, dok su sir i mliječni proizvodi 6,4 % skuplji nego prošle godine, a cijene mesa porasle su za 5,8 %.
Potrošnja na božićni ručak ili večeru na Badnjak u restoranima iznosit će oko 440 milijuna eura.
Ukupno će Talijani ove godine potrošiti 9,5 milijardi eura na darove, 3,1 milijardu eura na blagdanski stol, 15 milijardi eura na putovanja te 440 milijuna eura na večere u restoranima.
Francuska: Niži troškovi božićne gozbe
Prema ICI franceinfo, prosječna božićna potrošačka košarica za 2025. godinu stoji 155,30 eura, što predstavlja blago smanjenje drugu godinu zaredom. Najizraženiji rast cijena bilježe kutije čokolade, koje su prema istraživanju poskupjele za 22 % u odnosu na prošlu godinu.
Prema istraživanju, ovogodišnja božićna košarica stoji 1,77 eura manje nego 2024. godine.
Njemačka: Nijemci ove godine troše više… ali ne na hranu
Prema istraživanju koje su u Njemačkoj u studenome proveli Shopfully i YouGov, financijski oprez ključna je značajka planiranja Božića 2025. godine.
Istraživanje pokazuje da više od polovice Nijemaca planira potrošiti najviše 200 eura na darove, obroke i blagdanske ukrase zajedno.
Njih 27 % potrošit će manje od 100 eura, 23 % očekuje potrošnju između 100 i 200 eura, dok samo 7 % planira potrošiti više od 600 eura.
Zanimljivo je da tek 5 % ispitanika planira potrošiti manje na božićnu večeru, što upućuje na to da ona i dalje ostaje cijenjena i zaštićena tradicija.
Mađarska: Vladino ograničenje cijena božićnih proizvoda
Mađarska vlada ove je godine odlučila ograničiti cijene osnovnih božićnih proizvoda, osobito hrane, kako bi obuzdala ukupne troškove blagdana za građane.
Inflacija hrane u studenome iznosila je 3,2 % u usporedbi sa studenim prošle godine, pri čemu su mađarske vlasti ograničile božićne cijene proizvoda poput mlijeka, brašna, krumpira, pilećih prsa i drugih.
Mađari tradicionalno za blagdansku večeru biraju jedno od sljedećih jela: riblju juhu s paprikom, prženi svinjski odrezak s krumpirom, sarmu (vjerojatno najpoznatije jelo) te desert beigli, roladu od dizanog tijesta punjenu orasima ili makom.
Za pripremu sva četiri jela potrebno je potrošiti 78,19 eura na sastojke.
