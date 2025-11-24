Skoko prijavio Ministarstvu financija Plenkovića, Frankovića i Radića

"Premda smatram da se radi o normalnom i redovitom načinu poslovanju, potaknut prijavom Tomislava Šute protiv bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka zbog istih stvari, prijavio sam svoja saznanja o činjenicama koje su identične kao i u slučaju te prijave," rekao je Skoko u ponedjeljak poručivši kako očekuje da će u sva četiri slučaja nadležno ministarstvo postupiti na jednak način i donijeti jednake zaključke.