Slovenski političar vozio pijan i s krivotvorenom dozvolom: S njim u automobilu bila i istarska SDP-ovka

"Potvrđujem, da sam u petak 11.9.2026., na putu prema Sloveniji zaustavljen od strane pulske policije i da je u tom postupku sa alkotestom utvrđeno da sam vozio pod utjecajem alkohola. Dok traje postupak pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj ne želim davati nikakve dodatne komentare", rekao je za 24sata.