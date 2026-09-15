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KAZNENO JE PRIJAVLJEN

Slovenski političar vozio pijan i s krivotvorenom dozvolom: S njim u automobilu bila i istarska SDP-ovka

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15. ruj. 2026. 15:43
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Dino Stanin/PIXSELL/Ilustracija

Rutinska policijska kontrola otkrila je niz prekršaja, a slučaj je dobio i političku dimenziju nakon što je otkriveno tko je bio u vozilu.

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Policija je u petak navečer na Šijanskoj cesti u Puli zaustavila 51-godišnjeg slovenskog državljanina koji je vozio automobil slovenskih registarskih oznaka. Policiji je na uvid dao krivotvorenu vozačku dozvolu, a utvrđeno je da nema položen vozački ispit te je vozio s 2,26 promila alkohola u krvi.

Zbog prometnih prekršaja izrečena mu je novčana kazna od 2640 eura, a zbog sumnje na krivotvorenje isprave protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

24sata doznaju da je riječ o Denisu Sarkiću koji, prema trenutačno dostupnim informacijama, radi kao asistent slovenskog eurozastupnika Matjaža Nemeca, a ranije je bio službenik za odnose s javnošću slovenskih socijaldemokrata.

Sarkić je nakon događaja priveden, a policajci su mu iz preventivnih razloga stavili lisice. Sarkić je potvrdio da je imao problema s hrvatskom policijom.

"Potvrđujem, da sam u petak 11.9.2026., na putu prema Sloveniji zaustavljen od strane pulske policije i da je u tom postupku sa alkotestom utvrđeno da sam vozio pod utjecajem alkohola. Dok traje postupak pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj ne želim davati nikakve dodatne komentare", rekao je za 24sata.

Osim njega, u automobilu su, prema saznanju portala, bili Mark Sarkić i Bojana Puzigaća, predsjednica Gradskog vijeća Buja i članica SDP-a. Puzigaća je ranije radila kao savjetnica u Klubu zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru te kao asistentica Predragu Fredu Matiću tijekom njegova mandata u Europskom parlamentu.

Puzigaća je potvrdila da je bila na stražnjem sjedalu zaustavljenog automobila.

Kazala je da nije znala da je vozač pod utjecajem alkohola niti da postoje nepravilnosti s njegovom vozačkom dozvolom. Dodala je da je policiji dala svoje osobne podatke i u potpunosti surađivala, a utvrđivanje svih okolnosti vezanih uz vozača prepustila je nadležnim tijelima.

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Teme
denis sarkić policija pula

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