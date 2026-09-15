OBEĆAO VEĆU SIGURNOST
Bačić najmodavcima: "Država će namiriti stanarinu ako najmoprimac ne plaća"
Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić u utorak je na aktualnom saborskom prijepodnevu najavio izmjene Zakona o najmu stanova, prema kojima će Agencija za osiguranje radničkih tražbina najmodavcima pokriti stanarinu ukoliko je najmoprimac ne plaća.
''Najveća novina je uvođenje Agencije čime ćemo omogućiti najmodavcu da mu, ukoliko najmoprimac ne izvršava obveze, Agencija namiri potrebe, a država onda stupa u poziciji najmodavca i rješava taj odnos s najmoprimcem'', odgovorio je Bačić HDZ-ovu Josipu Ostrogoviću o izmjenama zakona donesenog prije više od 30 godina.
Bačić kaže da će se na taj način povećati pravna sigurnost za najmodavce, što će ih ohrabriti da svoje stanove daju u dugoročni najam. Cijenu najma najmodavci će moći podizati samo jednom godišnje, a uvodi se i obveza solemnizacije ugovora o dugoročnom najmu kod javnih bilježnika.
O aktualnim projektima govorili su i ostali ministri, odgovarajući pritom na pitanja HDZ-ovih zastupnika. Ministar prometa, mora i infrastrukture Oleg Butković najavio da će dionica autoceste od tunela Učka do čvora Matulji biti gotova sredinom siječnja iduće godine.
''Nakon ishođenja uporabne dozvole, u veljači bi pustili tu dionicu u promet. Osim toga, priprema se dokumentacija kako bi se istarski 'ipsilon' pretvorio u 'iks', to znači novi krak prema Labinu", kazao je Butković koji očekuje da će se u 2027., zajedno s Europskom komisijom, završiti sve procedure i da će se u narednim godinama krenuti u realizaciju.
Program "Zaželi" se nastavlja
Ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Alen Ružić najavio je nastavak programa ''Zaželi'' putem kojeg je zaposleno oko deset tisuća osoba, većinom žena. Što se tiče inkluzivnog dodatka, uskoro će se putem platforme e-građani moći dobiti e-rješenje.
''Korisnici će se uvjeriti da stvaramo sustav s manje papira, manje čekanja i pravom koje će do prvog kvartala iduće godine biti dostupnije'', poručio je Ružić.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je da nedavno usvojeni program mjera za mlade liječnike nikome ne brani pristup specijalizaciji.
''Primarna zdravstvena zaštita je područje koje je kroz studij ostalo slabije pristupačno i slabije atraktivno. Zato nastojimo motivirati mlade liječnike da, kroz program rada koji je potpuno neobavezan, procijene što znači operativno raditi i da se popunjavaju one pozicije timova na razini primarne zdravstvene zaštite koji su nepopunjene'', rekla je ministrica.
Vlajčić: Svima koji su pokušavali spinati kako će ministar propisivati domoljublje, poručujem da neće
Ubrzo će se u Saboru također naći izmjene zakona koje je najavio ministar poljoprivrede David Vlajčić, a koje bi onemogućile isplatu državnih poticaja i subvencija ''onima koji ne poštuju ustavnopravni poredak RH, vrijeđaju ugled RH ili čine teška kaznena djela kojima ugrožavaju druge''.
Povod ovih izmjena su požari na području Zadarske županije ovog ljeta, nakon kojih je policija uhitila četiri osobe osumnjičene za njihovo podmetanje. Među njima je bila i osoba koja je iz državnog proračuna primala poljoprivredne poticaje.
''Svima koji su bezuspješno pokušavali 'spinati' kako će ministar propisivati domoljublje, poručujem da neće. O kaznenim djelima odlučuju sudovi, kako to i treba biti. Svi koji namjeravaju paliti državu, ne mogu očekivati da ih ista ta država hrani'', istaknuo je Vlajčić.
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