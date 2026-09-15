Bačić najmodavcima: "Država će namiriti stanarinu ako najmoprimac ne plaća"

''Nakon ishođenja uporabne dozvole, u veljači bi pustili tu dionicu u promet. Osim toga, priprema se dokumentacija kako bi se istarski 'ipsilon' pretvorio u 'iks', to znači novi krak prema Labinu", kazao je Butković koji očekuje da će se u 2027., zajedno s Europskom komisijom, završiti sve procedure i da će se u narednim godinama krenuti u realizaciju.