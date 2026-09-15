Tijekom kriminalističke obrade otkriveni su i dodatni prekršaji. Policija je utvrdila da slovačke registarske pločice na vozilu uopće ne pripadaju tom automobilu, već drugom vozilu, dok 31-godišnji hrvatski državljanin za volanom uopće nije posjedovao važeću vozačku dozvolu. Automobil je odmah zaplijenjen, a protiv njega su pokrenuti i odgovarajući prekršajni i kazneni postupci u prometu.