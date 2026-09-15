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UHIĆENI U NJEMAČKOJ

Žrtvu mučili, tukli pa zadavili – policajci u civilu presreli hrvatski par blizu granice

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N1 Info
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15. ruj. 2026. 08:11
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AFP
HANNES P. ALBERT/AFP

Pripadnici njemačke savezne policije u civilu uhitili su u petak navečer na njemačko-nizozemskoj granici muškarca i ženu za kojima je bila raspisana međunarodna tjeralica. Za uhićenim parom slovensko je pravosuđe raspisalo europski uhidbeni nalog zbog sumnje na počinjenje brutalnog ubojstva i nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

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Do uhićenja je došlo oko 19:20 sati na parkiralištu uz cestu B403 u općini Isterberg, u sklopu ponovno uvedenih privremenih kontrola na unutarnjim granicama Njemačke. Policajci su tada zaustavili osobni automobil sa slovačkim registarskim oznakama, piše Fenix Magazin.

Žrtvu mučili, tukli i ugušili

Detaljnom provjerom identiteta utvrđeno je da se radi o 31-godišnjem vozaču i njegovoj 29-godišnjoj suputnici, oboje hrvatski državljani. Slovenske vlasti terete ih da su zajednički usmrtili drugu osobu, pri čemu su žrtvu prethodno mučili, brutalno premlaćivali i na kraju ugušili davljenjem.

Nakon noći provedene u policijskom pritvoru, osumnjičeni su u subotu privedeni sucu Općinskog suda u Nordhornu, koji im je odredio privremeni ekstradicijski pritvor. Par je potom prebačen u kaznionicu, a vođenje daljnjeg postupka izručenja Sloveniji preuzelo je nadležno Glavno državno odvjetništvo u Oldenburgu.

Vozio bez vozačke i s lažnim pločicama

Tijekom kriminalističke obrade otkriveni su i dodatni prekršaji. Policija je utvrdila da slovačke registarske pločice na vozilu uopće ne pripadaju tom automobilu, već drugom vozilu, dok 31-godišnji hrvatski državljanin za volanom uopće nije posjedovao važeću vozačku dozvolu. Automobil je odmah zaplijenjen, a protiv njega su pokrenuti i odgovarajući prekršajni i kazneni postupci u prometu.

Teme
hrvatski državljani izručenje prometni prekršaji ubojstvo uhićenje

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