"MALI, PODLI TRIKOVI"
Bosanac: HDZ i EPP su uklonili Hrvatsku i PFAS iz rasprave o otpadu u Europskom parlamentu
Hrvatski europarlamentarac Godan Bosanac (Možemo) našoj je Maji Štrbac u Bruxellesu otkrio kako je EPP odbio raspravu o odlaganju ilegalnog otpada u Gospiću, zbog čega su Gospićani odustali od putovanja u centar EU-a
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