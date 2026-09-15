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"MALI, PODLI TRIKOVI"

Bosanac: HDZ i EPP su uklonili Hrvatsku i PFAS iz rasprave o otpadu u Europskom parlamentu

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N1 Info
|
15. ruj. 2026. 16:13
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Hrvatski europarlamentarac Godan Bosanac (Možemo) našoj je Maji Štrbac u Bruxellesu otkrio kako je EPP odbio raspravu o odlaganju ilegalnog otpada u Gospiću, zbog čega su Gospićani odustali od putovanja u centar EU-a

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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